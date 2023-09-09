نبيل الحلفاوي: ‏الكرة المصرية حاليا "الأهلي ومحمد صلاح"

علق الفنان نبيل الحلفاوي، على الوضع الحالي لكرة القدم، عبر حسابه على منصة إكس، تويتر سابقاً.

وكتب: “‏للأسف..‏الكرة المصرية حاليا: الأهلي. محمد صلاح”.

وكشف محمد غرابة، مدير منتخب مصر لكرة القدم، أن محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزى، سوف ينتظم في بالمعسكر غدا استعدادا لمواجهة منتخب تونس وديا يوم الثلاثاء المقبل.

وقال محمد غرابة، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت مع الاعلامى سيف زاهر: "تم التواصل معى من قبل خالد بيبو مدير الكرة بالنادى الأهلى ولكن استبعاد لاعبى الأهلى جاء بقرار من قبل المدير الفني البرتغالى روى فيتوريا".

وأشار محمد غرابة إلى أنه تم استبعاد 5 لاعبين من معسكر منتخب مصر، وهم رباعى فريق الأهلى محمد الشناوى ومحمد هانى ومروان عطية ومحمد عبد المنعم، بالإضافة إلى محمد رضا "بوبو" لاعب فريق بيراميدز.