انتهت فعاليات المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية 2023 ، وخرجت عنه عدد من التوصيات ، وتضمنت الاستراتيجية القومية للسكان عددا من المحاور والتي جاء من أبرزها « حالة السكان في مصر: التحديات والفرص »



أولا التحديات

عدم التوازن بين معدلات النمو السكاني والنمو الاقتصادي.

ارتفاع معدلات الأمية والتسرب من التعليم خاصة بين الإناث.

ضعـف مشاركة المرأة في سوق العمل، وارتفاع معدلات البطالة خاصة بين الإناث

والشباب.

والشباب. التباينات الاقتصادية والاجتماعية بين المناطق الجغرافية المختلفة.

ضعف الحوكمة واللامركزية في إدارة برامج السكان والتنمية.

ضعف نظام المتابعة والتقويم لمتابعة التقدم في تنفيذ الأنشطة وقياس نتائجها.

سوء توزيـع القـوي العاملة في المنشآت الصحيـة مـع التفاوت بيـن الريف والحضر

والمناطق النائية ومحافظات الصعيـد مـمـا يترتب عليـة مـن فـجـوات فـي تغطيـة

الخدمـات حيث ينخفض عدد أطباء تنظيم الأسـرة فـي مطروح، بورسعيد، الأقصر،

البحر الأحمر، جنوب سيناء والوادي الجديد.

والمناطق النائية ومحافظات الصعيـد مـمـا يترتب عليـة مـن فـجـوات فـي تغطيـة الخدمـات حيث ينخفض عدد أطباء تنظيم الأسـرة فـي مطروح، بورسعيد، الأقصر، البحر الأحمر، جنوب سيناء والوادي الجديد. عجز مصادر التمويل الحالية عن تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية المتزايدة مـن

خدمات تنظيم الأسرة.

خدمات تنظيم الأسرة. الاعتماد على القطاع الحكومـي كمصدر أساسي للحصـول علـى وسـائل تنظيـم

الأسـرة وتزايد الاعتماد عليه (المسح الصحي للأسرة المصرية، ٢٠٢١)، وهو ما يمثل

عبئاً كبيراً على الحكومة لمجابهة المشكلة السكانية. كذلك تتركز النسبة الأكبـر مـن

عيادات تنظيم الأسـرة فـي وحـدات ومراكز الرعاية الأساسية التابعة لوزارة الصحة

والسكان بنسبة ٨٩٪، بينما تحتوي المستشفيات الجامعية ومستشفيات الشرطة

على ٢٩ عيادة تنظيم أسرة فقط (وزارة الصحة والسكان).

الأسـرة وتزايد الاعتماد عليه (المسح الصحي للأسرة المصرية، ٢٠٢١)، وهو ما يمثل عبئاً كبيراً على الحكومة لمجابهة المشكلة السكانية. كذلك تتركز النسبة الأكبـر مـن عيادات تنظيم الأسـرة فـي وحـدات ومراكز الرعاية الأساسية التابعة لوزارة الصحة والسكان بنسبة ٨٩٪، بينما تحتوي المستشفيات الجامعية ومستشفيات الشرطة على ٢٩ عيادة تنظيم أسرة فقط (وزارة الصحة والسكان). عـدم تفعيل خدمـات تنظيـم الأسـرة فـي بعـض المنشـآت الصحيـة رغـم توفرهـا،

فبالرغـم مـن توفير خدمات برنامج تنظيم الأسـرة بعد الولادة والإجهاض في ٢٦٤

مستشفى تابعة لوزارة الصحة والسكان والجهات التابعة إلا أن حوالي 10 مستشفى

بنسبة ٢٣٪ منهـم غير مفعلة، وكذلك تم توفير الخدمـة فـي ١٩ مستشفى جامعي

إلا أن ١٨ مستشفى بنسبة 90% منهم غير مفعلة (وزارة الصحة والسكان)

تقلص دور الجمعيات الأهلية في تقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة.

فبالرغـم مـن توفير خدمات برنامج تنظيم الأسـرة بعد الولادة والإجهاض في ٢٦٤ مستشفى تابعة لوزارة الصحة والسكان والجهات التابعة إلا أن حوالي 10 مستشفى بنسبة ٢٣٪ منهـم غير مفعلة، وكذلك تم توفير الخدمـة فـي ١٩ مستشفى جامعي إلا أن ١٨ مستشفى بنسبة 90% منهم غير مفعلة (وزارة الصحة والسكان) تقلص دور الجمعيات الأهلية في تقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة. الفرص الضائعة في توعية وتحفيز غير المستخدمات لخدمات تنظيم الأسرة على

الاستخدام حيـث أن ٤٪ فقـط مـن السيدات غير المستخدمات تمـت زيارتهـن فـي

المنـزل مـن قبـل الرائدات الريفيات ومناقشتهن عن تنظيـم الأسـرة، بينمـا قـام 7٪

فقـط مـن غيـر المستخدمات بزيارة المنشآت الصحيـة ومناقشـة خـدمـات تنظيـم

الأسرة مع مقدمي الخدمة الصحية.

الاستخدام حيـث أن ٤٪ فقـط مـن السيدات غير المستخدمات تمـت زيارتهـن فـي المنـزل مـن قبـل الرائدات الريفيات ومناقشتهن عن تنظيـم الأسـرة، بينمـا قـام 7٪ فقـط مـن غيـر المستخدمات بزيارة المنشآت الصحيـة ومناقشـة خـدمـات تنظيـم الأسرة مع مقدمي الخدمة الصحية. تعتبـر جـودة مشـورة وخدمـة تنظيـم الأسـرة مـن التحديات الهامـة لنجـاح البرنامـج

وهذا ما يفسر ارتفاع الحاجة غير الملبـاه لتنظيم الأسرة والحمل غير المخطط لـه او

غير المرغوب فيـه بيـن عامـي ٢٠١٤ و١ ٢٠٢. وهـو مـا يفسـر أيضـا النسبة العالية نسبيا

للتوقف عن استخدام الوسائل خلال السنة الأولى من الاستخدام بسبب الأعراض

الجانبية.

وهذا ما يفسر ارتفاع الحاجة غير الملبـاه لتنظيم الأسرة والحمل غير المخطط لـه او غير المرغوب فيـه بيـن عامـي ٢٠١٤ و١ ٢٠٢. وهـو مـا يفسـر أيضـا النسبة العالية نسبيا للتوقف عن استخدام الوسائل خلال السنة الأولى من الاستخدام بسبب الأعراض الجانبية. تراجـع دور الإعلام (مثـل الراديو، التليفزيـون، الصحف/المجلات، الندوات، القـادة

الدينيين) في التوعية بتنظيم الأسرة عما كان عليه في العقود السابقة

تعتبر الموروثات الثقافية والعادات والتقاليد الخاطئة من الأسباب الأساسية في

الزيادة السكانية، إضافة إلى الفهـم الخاطئ لصحيح الديـن حـول القضايا السكانية

الشائكة كتنظيـم الأسـرة وزواج القاصرات، وختان الإناث، بالإضافـة إلـى تفضيـل

الذكـور على الإنـاث والثقافة الشعبية المتمثلـة فـي الأمثال والتي ترسخ لفكـرة

التمييز بين الذكور والإناث.

الدينيين) في التوعية بتنظيم الأسرة عما كان عليه في العقود السابقة تعتبر الموروثات الثقافية والعادات والتقاليد الخاطئة من الأسباب الأساسية في الزيادة السكانية، إضافة إلى الفهـم الخاطئ لصحيح الديـن حـول القضايا السكانية الشائكة كتنظيـم الأسـرة وزواج القاصرات، وختان الإناث، بالإضافـة إلـى تفضيـل الذكـور على الإنـاث والثقافة الشعبية المتمثلـة فـي الأمثال والتي ترسخ لفكـرة التمييز بين الذكور والإناث. الزواج المبكر وعمالة الأطفال وغيرها من الظواهر السلبية.

نقص المعلومات العامـة وقلة الحملات التي توفر المعرفة للشباب والنسـاء حـول

تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.







الفرص