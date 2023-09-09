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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

محمود فوزي ردًا على الشائعات: الحوار الوطني ما زال مستمرًا

رئيس الأمانة الفنية
رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الحوار الوطني جاء للجلوس من أجل ترتيب أولويات مستقبل وبناء مفهوم جديد وهو بناء “الجمهورية الجديدة”، مؤكدًا أن الحوار الوطني هذه المرة تجربة جديدة.

وأضاف “فوزي”، خلال حواره المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، أن هذه الفترة تشهد الاقتراب من نهايات الحوار الوطني، معقبًا: “لازم أقول إن دي تجربة ملهمة، وأي حد حضر الجلسات بقى عنده تشخيص واضح للمشكلات وتصور عام عن الحلول”.

وأوضح رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني أنه تم الخروج بـ 129 توصية، منها 30 أو 31 توصية في المجال السياسي، و36 توصية في المحور الاقتصادي والمتبقي للمحور المجتمعي، متابعًا أن التوصيات يوجد بها ما هو تشريعي وتنفيذي، فيما رد على الشائعات قائلًا: “الحوار ما زال مستمرًا”.

الحوار الوطني محمود فوزى رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني لجمهورية الجديدة

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