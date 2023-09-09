محمود فوزي ردًا على الشائعات: الحوار الوطني ما زال مستمرًا

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الحوار الوطني جاء للجلوس من أجل ترتيب أولويات مستقبل وبناء مفهوم جديد وهو بناء “الجمهورية الجديدة”، مؤكدًا أن الحوار الوطني هذه المرة تجربة جديدة.

وأضاف “فوزي”، خلال حواره المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، أن هذه الفترة تشهد الاقتراب من نهايات الحوار الوطني، معقبًا: “لازم أقول إن دي تجربة ملهمة، وأي حد حضر الجلسات بقى عنده تشخيص واضح للمشكلات وتصور عام عن الحلول”.

وأوضح رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني أنه تم الخروج بـ 129 توصية، منها 30 أو 31 توصية في المجال السياسي، و36 توصية في المحور الاقتصادي والمتبقي للمحور المجتمعي، متابعًا أن التوصيات يوجد بها ما هو تشريعي وتنفيذي، فيما رد على الشائعات قائلًا: “الحوار ما زال مستمرًا”.