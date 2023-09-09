عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الطابع الاقتصادي يسيطر علها.. أبرز ملفات قمة مجموعة العشرين بحضور السيسي

قمة مجموعة العشرين
قمة مجموعة العشرين

استعرضت إنجي طاهرة، مراسلة قناة إكسترا نيوز، أبرز ملفات أجندة قمة مجموعة العشرين، قائلة: القمة تأتي في توقيت دقيق للغاية، فنحن نعيش ظرف سياسي مختلف يعيشه العالم.

 

وأوضحت أن معظم الملفات التي سيتم تناولها ستكون ذات طابع اقتصادي، وكذلك الأمر بالنسبة لملف التغيرات المناخية، حيث سيتم تناوله من الجانب والطابع الاقتصادي.

 

ونوهت بأن هناك تباين في وجهات النظر بين الأعضاء بمجموعة العشرين، متابعة: رئيس الوزراء الهندي أكد على أن العالم يعاني من أزمة ثقة.

 

ولفتت إلى أن أجندة الرئيس السيسي تضم العديد من اللقاءات الجانبية، ومازال هناك مساحة لإجراء العديد من اللقاءات الجانبية.

 

وتشهد العاصمة الهندية نيودلهى، اليوم، قمة مجموعة العشرين الاقتصادية، التى تضم أكبر 20 اقتصادًا فى العالم.

 

العشرين مجموعة العشرين قمة مجموعة العشرين التغيرات المناخية الرئيس السيسي السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إلغاء التوقيت الصيفي نهائيا.. تعرف على الحقيقة| تفاصيل

تحول مفاجئ.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

زلزال عنيف بقوة 7 ريختر يضرب المغرب

الجرام يودع الـ1900 جنيه لأول مرة|تراجع أسعار الذهب وقيمة عيار21 الآن مفاجأة

بعد بيع 30 % من شركة الدخان|أسعار السجائر تفاجئ المصريين.. العلبة بقت بكام؟

الدولار رسميًا الآن|مفاجأة في سعر الأخضر مقابل الجنيه بعد انضمام مصر لـ بريكس

ليلة انتهاء التخزين الرابع لسد النهضة.. خبير يكشف تأثيره على السودان

مشاهد مخيفة.. لقطات توثق لحظة وقوع زلزال عنيف في المغرب| فيديو

ترشيحاتنا

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يعزي المغرب في ضحايا الزلزال

وفاة المئات في الزلزال.. أبو الغيط: قلوبنا مع أهلنا وأخواتنا في المغرب

علي هامش قمة مجموعة العشرين.. السيسي يلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية ولولا داسيلفا

اتحاد جدة يرفض الانسحاب من صفقة محمد صلاح.. ومنافس جديد في الصورة

بعد التهديد الأمريكي.. بوتين يبعث رسالة لزعيم كوريا الشمالية

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة والطقس هذا الأسبوع مستقر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للتخلص من الألم المزمن.. خطوات علاج الأملاح على الكلى وطرق تفتيتها

ببنطال جينز مقطع.. ياسمين الخطيب تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

زلزال المغرب.. أكثر الأماكن الآمنة في المنزل أثناء حدوث الهزات الأرضية

مشاهد جديدة صادمة من زلزال المغرب المدمر| شاهد

فيديو

رانيا يوسف: لن أكرر تجربة الزواج.. ومفيش راجل يقدر يعقدنيl فيديو

رانيا يوسف: ندمانة على زواجي من محمد مختار.. وبقيت نمبر وان بعد طلاقيl فيديو

انكسرت.. شمس تدخل في نوبة بكاء على الهواء بعد فقدان والدتها وأشقائها|فيديو

عن إتجاهه للغناء.. الملحن محمد يحيى: إحنا ولا بتوع المهرجانات اللي المفروض نغني؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ