الطابع الاقتصادي يسيطر علها.. أبرز ملفات قمة مجموعة العشرين بحضور السيسي

استعرضت إنجي طاهرة، مراسلة قناة إكسترا نيوز، أبرز ملفات أجندة قمة مجموعة العشرين، قائلة: القمة تأتي في توقيت دقيق للغاية، فنحن نعيش ظرف سياسي مختلف يعيشه العالم.

وأوضحت أن معظم الملفات التي سيتم تناولها ستكون ذات طابع اقتصادي، وكذلك الأمر بالنسبة لملف التغيرات المناخية، حيث سيتم تناوله من الجانب والطابع الاقتصادي.

ونوهت بأن هناك تباين في وجهات النظر بين الأعضاء بمجموعة العشرين، متابعة: رئيس الوزراء الهندي أكد على أن العالم يعاني من أزمة ثقة.

ولفتت إلى أن أجندة الرئيس السيسي تضم العديد من اللقاءات الجانبية، ومازال هناك مساحة لإجراء العديد من اللقاءات الجانبية.

وتشهد العاصمة الهندية نيودلهى، اليوم، قمة مجموعة العشرين الاقتصادية، التى تضم أكبر 20 اقتصادًا فى العالم.