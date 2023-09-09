مختار غباشي: 75%؜ من حركة التجارة الدولية موجودة في قمة العشرين.. فيديو

قال الدكتور مختار غباشي ، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية ، إن ٧٥٪؜ من حركة التجارة الدولية موجودة في قمة العشرين ، و ٨٥٪؜ من الناتج المحلي العالمي بداخلها ، متابعا :" تباينات الاراء والاختلافات بين قادة المجموعة معروفة في ظل غياب الرئيس الصيني والروسي في ظل تباين حركة التجارة الدولية الفترة المقبلة ".

وأضاف " غباشي " ، خلال لقائه لبرنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، ويرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي أن العالم في حالة ظهور قوى اقليمية جديدة صاعدة ، وحركة الصراع داخل اوكرانيا لن ينتهى بسهولة ، الا إذا ادركت الولايات المتحدة الامريكية أن الروس والصين قادمين لا محال .

وتابع " غباشي " ، أن قمة العشرين هامة في ظل معترك دولي كبير وواقع اقليمي لا يستهان به .