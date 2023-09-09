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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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ديني

مفتي الجمهورية يعزي المملكة المغربية في ضحايا الزلزال المدمر

صدى البلد

توجَّه فضيلة الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- بخالص العزاء إلى المملكة المغربية، حكومةً وشعبًا، في ضحايا الزلزال المدمِّر الذي ضرب مناطق من المملكة مساء أمس؛ مما أسفر عن سقوط مئات الضحايا والمصابين، فضلًا عن تدمير المباني السكنية والمنشآت.

وعبَّر مفتي الجمهورية في بيان له اليوم عن تضامنه الكامل مع أُسر الضحايا والمصابين، داعيًا الله عزَّ وجلَّ أن يرحم الضحايا وينزلهم منازل الأبرار، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء التام والعاجل.

كما توجَّه فضيلة المفتي بخالص الدعاء أن يحفظ الله أوطاننا والعالم أجمع من كل شرِّ وكرب.

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