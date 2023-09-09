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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خبير يتوقع هزات ارتدادية أخرى قوية بالمغرب.. ويكشف مفاجأة مرعبة

زلزال ودمار
زلزال ودمار

كشف أحد الخبراء لشبكة CNN إنه يتوقع عدة هزات ارتدادية قوية بالنظر إلى شدة الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة والذي ضرب المغرب في وقت متأخر من ليل الجمعة.

وقال جوناثان ستيوارت، أستاذ الهندسة المدنية والبيئية من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، إنه يتوقع أن يكون حجم هذه الهزات الارتدادية في "الخمس العالية".

 

مفاجأة مرعبة 

وأضاف أن الاحتمال الآخر، رغم أنه ضئيل للغاية، هو أن زلزال ليلة الجمعة قد يكون مقدمة لزلزال أقوى.

وقال ستيوارت إنه على الرغم من أن الزلزال كان أضعف 30 مرة من الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة والذي ضرب تركيا في وقت سابق من هذا العام، إلا أنه أطلق "كمية هائلة من الطاقة" ومن المرجح أن يحدث أضرارًا جسيمة.

وقال إن مركز زلزال المغرب كان في منطقة الصفيحة الوسطى، وهو أمر غير معتاد نسبيا بالنسبة لزلزال كبير.

وأضاف: "فيما يتعلق بمكان حدوث الزلزال، فقد كان من الممكن أن يكون أسوأ لو كان مركز الزلزال أقرب إلى مراكش.
ومع ذلك، حذر من أنه بالنسبة للهياكل الضعيفة مثل هياكل البناء غير المسلحة والخرسانة ، "يمكننا أن نتوقع أضرارًا كبيرة".


وارتفعت حصيلة ضحايا زلزال المغرب إلى 632 قتيلا و329 جريحا، حسبما ذكرت قناة الأولى التلفزيونية المغربية نقلا عن وزارة الداخلية.

وقالت الأولى إن 51 شخصا في حالة حرجة.

ضرب الزلزال  بقوة 6.8 درجة المغرب بحسب التلفزيون الرسمي.


وبحسب ما ورد تكافح فرق الإنقاذ للوصول إلى المناطق الأكثر تضرراً.


وكان مركز الزلزال في جبال الأطلس الكبير، على بعد حوالي 72 كيلومترا (44.7 ميلا) جنوب غرب مراكش، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها حوالي 840 ألف نسمة ومقصد سياحي شهير.


وكان الزلزال هو الأقوى الذي يضرب هذا الجزء من الدولة الواقعة في شمال إفريقيا منذ أكثر من 120 عامًا، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.


تضررت أسوار مراكش التاريخية، وهي مجموعة من الأسوار الدفاعية التي تم وضعها لأول مرة في أوائل القرن الثاني عشر.

 

 

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