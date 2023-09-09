بالأرقام .. أبرز المعلومات عن دول مجموعة العشرين | فيديو

استعرض الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أبرز المعلومات المهمة عن قمة مجموعة العشرين.

وقال الدكتور مختار غباشي ، خلال استضافته مع الإعلامية رشا مجدي مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم السبت، إن دول قمة مجموعة العشرين يمثلون 75% من حركة التجارة الدولية، و85% من الناتج المحلي الاقتصادي العالمي.

وأشار إلى أن دول مجموعة العشرين يمثلون 65% من تعداد السكان على مستوى العالم، مضيفا أن 79% من الانبعاثات الحرارية صادرة عن دول بمجموعة العشرين.

ولفت إلى أن هناك تباين في المواقف بين دول مجموعة العشرين، معروف ومعلوم لدى الجميع لا سيما بين الصين وروسيا من جهة والولايات المتحدة وأوروبا من جهة أخرى.

