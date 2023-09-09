ترشيد استهلاك "الكهرباء والمياه" في المدارس خلال العام الدراسي الجديد

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارا عاجلا بترشيد استخدام الطاقة والمياه في جميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية خلال العام الدراسي الجديد .

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في تعليماته الصادرة لمديريات التربية والتعليم قبل بدء الدراسة ، بأنه لابد من ترشيد استهلاك جميع الموارد بمختلف المباني التعليمية بكافة أنواعها سواء بالمديريات او الإدارات التعليمية او المدارس او اي جهة تتبع منظومة التعليم خلال العام الدراسي الجديد ، وذلك حفاظا على المال العام

كما شملت تعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الصادرة لمديريات التربية والتعليم قبل بدء العام الدراسي الجديد أيضاً ، ضرورة تواصل مديري المديريات والإدارات التعليمية والمدارس مع رؤساء الأحياء والتنسيق معهم لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على نظافة المدارس من الخارج ومكافحة الباعة الجائلين ورفع المخالفات التي قد توجد في محيطها



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