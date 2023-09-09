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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ترشيد استهلاك "الكهرباء والمياه" في المدارس خلال العام الدراسي الجديد

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارا عاجلا بترشيد استخدام الطاقة والمياه في جميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية خلال العام الدراسي الجديد .

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في تعليماته الصادرة لمديريات التربية والتعليم قبل بدء الدراسة ، بأنه لابد من ترشيد استهلاك جميع الموارد بمختلف المباني التعليمية بكافة أنواعها سواء بالمديريات او الإدارات التعليمية او المدارس او اي جهة تتبع منظومة التعليم خلال العام الدراسي الجديد ، وذلك حفاظا على المال العام

كما شملت تعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الصادرة لمديريات التربية والتعليم قبل بدء العام الدراسي الجديد أيضاً ، ضرورة تواصل مديري المديريات والإدارات التعليمية والمدارس مع رؤساء الأحياء والتنسيق معهم لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على نظافة المدارس من الخارج ومكافحة الباعة الجائلين ورفع المخالفات التي قد توجد في محيطها
 

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024

  • يبدأ يوم السبت الموافق ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣، إلى السبت ٨ يونيو ٢٠٢٤، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات.
  • تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم ٢٧ يناير ٢٠٢٤.
  • عدد الأسابيع للعام الدراسي ٣٥ أسبوعا.
  • بدء الفصل الدراسي الأول ٣٠ سبتمبر  ٢٠٢٣ إلى الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤.
  • بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤.
  • بدء امتحان الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني (جدارات) يوم الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤.
  • بدء الفصل الدراسي الثاني السبت ١٠ فبراير ٢٠٢٤ إلى الخميس ٦ يونيو ٢٠٢٤.
  • بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت ٢٥ مايو ٢٠٢٤.
  • بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت ١ يونيو ٢٠٢٤.
  • بدء امتحانات الثانوية العامة السبت ١٥ يونيو ٢٠٢٤.
  • يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.
  • تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونياً.
  • مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق ٢٧ يناير ٢٠٢٤ وتنتهي الخميس ٨ فبراير ٢٠٢٤، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.
وزير التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم العام الدراسي الجديد المدارس

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