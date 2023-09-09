فحص 19 ألف مواطن ضمن حملة 100 يوم صحة بالقليوبية

أعلن الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أن مديرية الصحة تواصل جهودها في تنفيذ حملة 100 يوم صحة تحت شعار "معاك من أول يوم"، للكشف الطبي على المواطنين بالمجان من خلال فرق طبية ثابتة ومتنقلة، بجميع المراكز والقرى والأحياء، وتستمر حتى أكتوبر المقبل، وذلك برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأشار وكيل الوزارة أن الحملة تعد نتاجا لخدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، وتسعى إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل بها خلال مدة زمنية قصيرة تصل إلى 100 يوم مع ضمان إتاحة جميع الخدمات الطبية على أعلى مستوى من الجودة، والتأكيد على تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية، لضمان وصول الخدمات للمنتفعين في كافة المناطق وخاصة الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.

وأضاف أنه في إطار مبادرة 100 يوم صحة تم تكثيف الخدمات التوعوية والتثقيف الصحي للتعريف بخدمات المبادرة بالمساجد والكنائس ومجالس المدن ومراكز الشباب والوحدات والمراكز الطبية، بالإضافة إلى تكثيف اللقاءات الجماهيرية وانتشار فرق التواصل المجتمعي بجميع مراكز وقرى المحافظة، تحت إشراف الدكتورة ماريان ميلاد مدير الثقافة الصحية بالقليوبية.

وأشار الدكتور وليد عبد المقصود وكيل المديرية، أنه تم فحص الثدي لـ6992 سيدة، وفحص 2 مواطن من المقبلين علي الزواج، وفحص 8896 مواطن للكشف المبكر عن الأورام، و27 طفل حديثي الولادة فحص السمع، وفحص الأمراض المزمنة لـ26 من كبار السن، وفحص 2940 مواطن للاعتلال الكلوي، و225 بمبادرة الأم والجنين.

وأكد أن وزارة الصحة والسكان، خصصت الخط الساخن رقم 15335، للرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة 100 يوم صحة، حرصاً منها على إمداد المواطنين بالمعلومات اللازمة وحفاظاً على صحتهم وسلامتهم.