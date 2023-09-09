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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 276 طن من السلع التموينية والغذائية بإجمالي 2400 قضية بالجيزة

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

وجهت محافظة الجيزة بالتعاون  مع مباحث التموين ومديرية التموين سلسلة من الحملات التموينية علي المخازن السلعية والمحال العامة المخالفة لضبط محتكري السلع الغذائية وردع المخالفين .


واطلع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي جهود مباحث التموين بالجيزة خلال شهر  والتي  تمكنت من ضبط ٢٧٦ طن سلع غذائية و تموينية بغرض الاحتكار او حجب البيع او مدعمه من قبل الدولة بحوزة مخالفين باجمالي ٢٤٠٠ قضية وذلك في إطار الحملات الرقابية للتصدي لجشع بعض التجار والحفاظ علي الصحة العامة للمواطنين .


وأوضح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة انه تمكنت مباحث التموين من ضبط ٢٥٦ طن و٥٠٠ كجم من السلع الغذائية الأساسية غير صالحة للاستهلاك الأدمي وغير مطابقة للمواصفات القياسية والتي شملت " هياكل دواجن وسكر ومكرونة وملح طعام وجبنة موتزريلا وزيت زيتون وبسطرمة وسمن وارز وشوكولاته وصلصة وعصائر وكاتشب  وسجائر محلية ومستوردة ومعسل وعجوة ومخلل ودقيق فاخر وزيت طعام ومنظفات معطر دوني ولافندر وفول صحيح ومياه خضراء للسيارات وألوان صناعية ومسحوق زهرة وعسل أسود وحلاوة طحنية وطحينة ولحوم ضان واتواب قماش وزيت سيارات " .
وأضاف اللواء أحمد راشد انه في مجال المطاحن والمخابز أسفرت الحملات عن ضبط ١٨ طن و٥٠٠ كجم دقيق مدعم  وتحرير ٩٦٥ قضية شملت ٥ قضية تجميع واستيلاء علي دقيق مدعم و١١٠ قضية عدم  حمل شهادة صحية و٤٠٠ قضية انتاج خبز ناقص الوزن و٣٦٠ قضية غير مطابق للمواصفات و٩٠ قضية إدارة مخبز بدون ترخيص .
وفي مجال حجب السلع الغذائية الأساسية تم تحرير ٣٧ قضية حجب واحتكار سجائر بغرض بيعها بأزيد من السعر الرسمي .
وفي مجال المذبوحات خارج المجازر الحكومية تم تحرير عدد ٣ قضية لحوم بلدي مذبوحة خارج المجازر الحكومية .
وفي مجال المحلات العامة تم تحرير ١٣٤٤ قضية شملت ٣٢٠ قضية عدم حمل شهادة صحية و٣٩١ قضية عدم الإعلان عن الأسعار و٣٣٠ قضية إدارة منشأة بدون ترخيص و٣٠٣ قضية بيع بأزيد من السعر الرسمي .
وقد أكد اللواء محافظ الجيزة علي استمرار شن الحملات الرقابية ومتابعة الأسواق والمحلات ومنافذ البيع المختلفة بالقرى والمراكز والأحياء للتأكد من مدى توافر السلع الأساسية وصلاحية المعروض ومحاربة كافة صور الغش والاستغلال التجاري وضبط الأسعار لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين .

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