عاهة مستديمة .. تعدي سائق توك توك علي مدير فندق بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات واقعة تعدى قائد مركبة "توك توك" على مدير عام فندق وإصابته بسبب خلاف على أولوية المرور.



ورد بلاغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبال مدير بأحد الفنادق مقيم بمحافظة البحر الأحمر مُصاب ببتر بالأذن اليسرى إثر مشاجرة بشبرا الخيمة بالقليوبية .

وبسؤال الـمُصاب قرر أنه اثناء سيره بالسيارة خاصته حدثت مشادة كلامية بينه وقائد مركبة "توك توك" بسبب خلاف على أولوية المرور تطورت لمشاجرة قام خلالها الأخير بالتعدى عليه مما أدى لحدوث إصابته .

بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبطه تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة ، وإعترف بإرتكاب الواقعة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.