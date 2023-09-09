تحرير 1240 مخالفة مرورية في حملة بالقليوبية

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدي المركبات بدون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة وإزالة كل المعوقات التي تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 1240 مخالفة مرورية متنوعة فيما تم إخطار النيابات المختصة فتولت التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد محمد البطوطي مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد بشن حملة مرورية قادها رئيس مباحث المرور على الطرق والمنافذ الرئيسية بمدن ومراكز المحافظة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 1240 مخالفة مرورية، بينها 600 انتظار خاطئ للسيارات فى الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و521 مخالفات متنوعة، وضبط 15 سائقا بدون رخصة قيادة، و5 أخرين يقودون بدون رخصة تسيير.

وتمكنت الحملة من سحب 6 دراجات نارية بدون رخص قيادة، وحجز دراجتين غير مرخصتين، وتحرير 4 مخالفات ملصقات، و87 تصالح فورى، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 4350 جنيها.

وتضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائري بقليوب، وأسفرت عن تحرير 20 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 21 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 2150 جنيها مصالحات.