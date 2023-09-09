عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كارثة.. فرج عامر يكشف تفاصيل زلزال المغرب المدمر

صدى البلد

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على زلزال المغرب المدمر، عبر حسابه على فيسبوك.

وكتب: “كارثة تضرب المغرب بعد الزلزال المدمر الذي ادي لمقتل نحو ٦٣٢ شخصاً و إصابة المئات و انهيار مئات المنازل  في مدن مختلفة ، و مازالت الكثير من الاسر تحت الانقاض ، و بلغت  قوة الزلزال ٧ درجات علي مقياس ريختر ، دعواتنا ان يحفظ الله الاشقاء في المغرب و يكتب لهم السلامة و النجاة خالص العزاء للشعب المغربي الشقيق في ضحايا  كارثة الزلزال”.

زلزال المغرب 

وحدث زلزال المغرب في منطقة مراكش بالمملكة المغربية، واستطاعت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، رصد الزلزال.

وأوضحت أن الزلزال حدث صباح اليوم، السبت الموافق 9 سبتمبر 2023، على بعد 3262 كيلو مترا غرب سيوة، وتقع في منطقة مراكش بالمملكة المغربية فى تمام الساعة الواحدة و11 دقيقة.

 إمكانية تأثر مصر بأي توابع نتيجة لزلزال المغرب في سياق متصل أكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الزلزال بعيد جدا عن مصر، حيث يبعد 3262 كيلو مترا غرب مدينة سيوة المصرية، وأن المعهد لم يصل إليه حتى الآن ما يفيد بوقوع أي خسائر داخل الأراضي المصرية أو الشعور بأي هزات داخلها.

الزلزال المدمر الشبكة القومية لرصد الزلازل المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية رئيس نادي سموحة زلزال المغرب المدمر زلزال المدمر زلازل رصد الزلازل رصد الزلزال زلزال المغرب في منطقة مراكش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام يودع الـ1900 جنيه لأول مرة|تراجع أسعار الذهب وقيمة عيار21 الآن مفاجأة

زلزال عنيف بقوة 7 ريختر يضرب المغرب

إلغاء التوقيت الصيفي نهائيا.. تعرف على الحقيقة| تفاصيل

أنا عيلة ورجعت فكلامي.. طليقة حسن شاكوش تتراجع عن الاعتذار وتفجر مفاجأة

الدولار رسميًا الآن|مفاجأة في سعر الأخضر مقابل الجنيه بعد انضمام مصر لـ بريكس

بعد بيع 30 % من شركة الدخان|أسعار السجائر تفاجئ المصريين.. العلبة بقت بكام؟

ليلة انتهاء التخزين الرابع لسد النهضة.. خبير يكشف تأثيره على السودان

مشهد مرعب| كاميرا مراقبة توثق اللحظات الأولى لزلزال المغرب المدمر

ترشيحاتنا

مصر تحتفل اليوم بعيد الفلاح.. تطوير منظومة الري والصرف خطوات الدولة لدعم المزارعين

إصابة عامل مصري في اشتباكات مخيم عين الحلوة بـ لبنان

مايا مرسى تستقبل رئيس مجلس أمناء مؤسسة الأخوة الإنسانية المصرية

قمح العالم في يد القاهرة.. الرئيس السيسي يفجر مفاجأة بشأن أزمة الغذاء

بعد الزلزال.. تفاصيل اللحظات العصيبة بمعسكر المصري قبل مغادرة المغرب

موعد الانخفاض| هذا ما يحدث في سوق الخضار ومصير الأسعار .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلوجر شهيرة تكشف تفاصيل ما حدث لابنتها بسبب زلزال المغرب.. شاهد

بفستان ملفت.. زوجة خالد سليم تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

جمال شعبان: الحزن يؤثر على صحة القلب وقد يؤدي إلى الوفاة

زلزال المغرب.. نصائح ضرورية للبقاء آمنًا بعد وقوع الهزة الأرضية

فيديو

120 ثانية من الرعب.. تفاصيل زلزال المغرب المدمر.. فيديوجراف

رانيا يوسف: لن أكرر تجربة الزواج.. ومفيش راجل يقدر يعقدنيl فيديو

رانيا يوسف: ندمانة على زواجي من محمد مختار.. وبقيت نمبر وان بعد طلاقيl فيديو

انكسرت.. شمس تدخل في نوبة بكاء على الهواء بعد فقدان والدتها وأشقائها|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ