كارثة.. فرج عامر يكشف تفاصيل زلزال المغرب المدمر

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على زلزال المغرب المدمر، عبر حسابه على فيسبوك.

وكتب: “كارثة تضرب المغرب بعد الزلزال المدمر الذي ادي لمقتل نحو ٦٣٢ شخصاً و إصابة المئات و انهيار مئات المنازل في مدن مختلفة ، و مازالت الكثير من الاسر تحت الانقاض ، و بلغت قوة الزلزال ٧ درجات علي مقياس ريختر ، دعواتنا ان يحفظ الله الاشقاء في المغرب و يكتب لهم السلامة و النجاة خالص العزاء للشعب المغربي الشقيق في ضحايا كارثة الزلزال”.

زلزال المغرب

وحدث زلزال المغرب في منطقة مراكش بالمملكة المغربية، واستطاعت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، رصد الزلزال.

وأوضحت أن الزلزال حدث صباح اليوم، السبت الموافق 9 سبتمبر 2023، على بعد 3262 كيلو مترا غرب سيوة، وتقع في منطقة مراكش بالمملكة المغربية فى تمام الساعة الواحدة و11 دقيقة.

إمكانية تأثر مصر بأي توابع نتيجة لزلزال المغرب في سياق متصل أكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الزلزال بعيد جدا عن مصر، حيث يبعد 3262 كيلو مترا غرب مدينة سيوة المصرية، وأن المعهد لم يصل إليه حتى الآن ما يفيد بوقوع أي خسائر داخل الأراضي المصرية أو الشعور بأي هزات داخلها.