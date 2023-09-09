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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

هل يؤثر زلزال المغرب على مصر؟.. أول رد من البحوث الفلكية

زلزال
زلزال

كشف الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن احتمالية حدوث توابع لزلزال المغرب الذي حدث مع الساعات الأولي لليوم، حيث ضرب زلزال بقوة 7.05 درجة على مقياس ريختر منطقة مراكش بالمملكة المغربية.

واوضح القاضي في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” عن احتمالية حدوث توابع لزلزال اليوم في المغرب يؤثر علينا في مصر قائلآ،  الزلزال بعيد جدا عن مصر حيث يبعد 3262 كيلو متر غرب مدينة سيوة المصرية، وان المعهد لم يصل إليه حتي الآن ما يفيد وقوع اي خسائر داخل الأراضي المصرية أو الشعور بأي هزات داخلها.

واشار رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إلى انه سوف يكون هناك توابع داخل الأراضي المغربية، وأن الصور الأولى للحادث توضح خسائر كبيرة حدثت هناك، وأننا  نتمني السلامة للأشقاء المغاربة.

البحوث الفلكية: زلزال فى مراكش بالمغرب بقوة 7.05 ريختر

وعلى جانب آخر أعلنت وزارة الداخلية المغربية، في بيان عاجل لها منذ قليل، أن الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد منتصف الليل أسفر عن إصابة 153 شخصًا، مشيرةً إلى أن العدد مرشح للزيادة.

وكشفت الوزارة أن الزلزال أسفر بحسب الحصيلة الأولية عن وفاة 296 شخصا، فيما قال المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب أن الهزات الارتدادية عقب الهزة التي ضربت المغرب يمكن أن تتواصل لبضعة أيام.

ولقي 27 شخصا مصرعهم في منطقة مراكش السياحية على بعد 320 كلم جنوب العاصمة الرباط، وأربعة في إقليم ورزازات إلى الجنوب، حسبما نقلت وسائل الإعلام عن مصادر محلية في المنطقتين، في حين لم تعط السلطات أي حصيلة رسمية لعدد الضحايا.

ومنذ قليل، أفادت وسائل إعلام محلية في المغرب بمصرع 4 اشخاص في إقليم ورزازات المغربي جراء الزلزال، الذي قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إنه وقع بقوة 6.8 درجات على مقياس ريختر ما أثار الذعر بين السكان والسياح في مراكش،  

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية عن تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، اليوم السبت، الموافق 9 سبتمبر 2023، هزة أرضية، علي بعد 3262 كيلو متر غرب سيوة وتقع في منطقة مراكش بالمملكة المغربية فى تمام الساعة الواحدة و11 دقايق.

وأوضح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد، أن الزلزال كان بقوة 7.05 درجة على مقياس ريختر.

وأشار الدكتور جاد القاضي إلي أنه يوجد ما  يفيد التقارير الأولية حدوث خسائر كبيرة داخل الأراضي المغربية في منطقة مراكش، وجارى التحقق من التفاصيل.

 

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