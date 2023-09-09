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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ثقافة المنوفية تنظم 31 نشاطا وفعالية لإثراء الوعي والمعرفة لدى الشباب والنشء

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية في المنوفية

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إن الإدارة العامة لثقافة المنوفية تقوم بتنفيذ 31 نشاطا ثقافيا وفنيا متنوعا بمختلف المواقع الثقافية بنطاق المراكز والمدن خلال شهر سبتمبر 2023 ، مؤكداً على تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للفعاليات الثقافية بهدف الارتقاء بالذوق العام وتشكيل الوعي المجتمعي لدى المواطنين .


وأوضح مدير مديرية الثقافة بالمحافظة أنه بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية جارى تنظيم عدد من البرامج الثقافية والفنية المتنوعة في مجالات المسرح والعروض الفنية وعدد من الندوات الثقافية والأدبية ، ومنها "برنامج ستوديو الثقافة واحتفالية دينية بمناسبة المولد النبوى الشريف ، وندوة الشباب قادة المستقبل ، ومحاضرة بعنوان جهود الدولة في تطوير العشوائيات ، عرض فنى لفرقة المنوفية للموسيقى العربية ، محاضرة بعنوان الإرهاب والتطرف هل هما وجهان لعملة واحدة ، ودور القرية في التنمية الاقتصادية للدولة ، ومحاضرة قضايا البيئة والتنمية في مصر ، والفلاح والتنمية الاقتصادية 2030 ، وكذا محاضرة مخاطر الهجرة الشرعية  ، وغيرها من الندوات والمحاضرات المهمة التي تهدف إلى زيادة الوعى لدى الشباب والنشء لإكسابهم الخبرات والمعلومات الهامة.

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يأتي هذا في إطار إستراتيجية وزارة الثقافة لترسيخ الهوية المصرية وتعزيز القيم الإيجابية داخل المجتمع لتربية النشء وتأهيلهم ثقافياً وذهنياً وتحصين وعيهم من الأفكار المتطرفة ، كون قطاع الثقافة والفنون أحد أدوات القوى الناعمة والتي تساهم في تشكيل ضمير الإنسان المصري .

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