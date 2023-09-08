تكريم زبيدة أكبر متحررة من الأمية في المنوفية

كرم الدكتور محمد يحي ناصف رئيس هيئة تعليم الكبار، زبيدة عبد العال أكبر متحررة من الأمية في محافظة المنوفية.

جاء ذلك خلال الاحتفالية الكبري التي أقيمت بمقر الهيئة بالقاهرة بمناسبة اليوم العالمي للأمية.



وأثنى علي الجهد المبذول من مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية، في تنفيذ مبادرة لا أمية مع تكافل والوصول بعدد المتحررين لـ 6026 متحرر في أقل من عام، بقيادة مدير المديرية السابق إمام فوزي واستكمل المسيرة محمد جمعة مدير المديرية وتنسيق سوزي صبحي سند مدير إدارة تنمية المجتمعات المحلية والمنسق العام للمبادرة في المنوفية.



