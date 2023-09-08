إنزل إدفن بنتك بدل ما تزفها.. اللحظات الأخيرة في حياة صيدلانية المنوفية.. صور وفيديو

عيون تملؤها الدموع وسيدات يرتدين الأسود، يجلسن في منزل بقرية جنزور بمركز بركة السبع في محافظة المنوفية لمواساة والدة الصيدلانية فاطمة رشاد الششتاوي، التي توفيت في حادث أثناء عودتها من العمل صدمتها سيارة مسرعة علي الطريق الزراعي السريع القاهرة الإسكندرية الزراعي.

والدة الصيدلانية فاطمة

وقالت والدة الصيدلانية فاطمة، أن نجلتها هي الابنة الوحيدة والكبيرة بين أشقائها الأولاد الصغار وكانت صديقتها قبل أن تكون نجلتها حيث تخرجت من كلية الصيدلة عام 2022 والفرق بينهما 20 عاما وكان الجميع يعتقد أنها شقيقتها وليست ابنتها بسبب العلاقة القوية بينهما.

وأضافت، أن فاطمة تخرجت من كلية الصيدلة وعملت في إحدى الشركات بالقاهرة وتم خطبتها وكانت تستعد للزفاف خلال شهرين، حيث كان والدها في الخارج في دولة الكويت وكان يستعد للزفاف والنزول في شهر أكتوبر لعقد قرانها.

وأشارت، إلي أنها تعود من عملها في الخامسة مساءا ووقت الحادث تلقت خبرا بأن نجلتها تم نقلها المستشفي وعندما ذهبت الي المستشفي اخبروها بوفاتها، قائلة " الصدمة كانت كبيرة اوي بنتي الوحيدة وصاحبتي اتصلت بأبوها قولتله ارجع بنتك ماتت تعالي ادفنها بدل ما تزفها لعريسها".

وأضافت أن فاطمة كانت تستعد يوم وفاتها لحضور حفل زفاف صديقتها حيث اختارت الفستان التي ستحضر به وقبل وفاتها بيوم استكملت باقي جهازها استعدادا للزفاف خلال الشهور المقبلة.

وأكدت الام الملكومة، أن قدرها ونصيبها أن يخطفها الموت بهذه الطريقة، ولكن لابد من محاسبة المتسبب في وفاتها السائق المتهور الذي صدمه علي الطريق الزراعي السريع القاهرة الإسكندرية.

تلقي اللواء عمرو رؤؤف مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة بركة السبع بمصرع طبيبة أثناء عبورها طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي.

بالانتقال تبين وفاة الطبيبة فاطمة رشاد الششتاوي ومقيمة قرية جنزور، أمام مزلقان جنزور دهسا بسيارة مسرعة وتوفيت فى الحال .

الصيدلانية فاطمة رشاد

تم نقل الجثمان الي مستشفي بركة السبع تمهيدا لتسليمه الي أهلها، وأكد الأهالي أن الطبيبة كان تستعد لزفافها بعد شهرين .

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

https://youtu.be/9UKqLYfmpN8