الصحة العالمية تعلن نبأ صادم عن زلزال المغرب

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت 9 سبتمبر 2023، أن زلزال المغرب أضر بـ300 ألف شخص في مراكش والمناطق المحيطة، حسب ما أوردته شبكة سكاي نيوز.

قالت وزارة الداخلية المغربية إن ما لا يقل عن 820 شخصا لقوا حتفهم نتيجة الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب ليلة الجمعة، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

وفي وقت سابق، ذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني ومقره الرباط أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر وأن مركزه يقع في إقليم الحوز.

وذكرت وسائل إعلام مغربية أن هذا هو أقوى زلزال يضرب المملكة، منذ قرن وتسبب الزلزال بأضرار مادية حسب شهود وصور متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي.