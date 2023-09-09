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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لا أهتم بما يقال عني.. بيرسي تاو يعلق على مستواه بعد الإصابة

صدى البلد

شارك احمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، منشوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ونقل أحمد حسن تصريحات للاعب النادي الأهلي الجنوب أفريقي بيرسي تاو، قال فيها: “بيرسي تاو : لم أشعر بأنني بنفس الوضع الذي كنت عليه قبل الإصابة.. في بعض الأحيان لا أهتم بما يقوله الناس عني”. 

وتحدث الجنوب إفريقي بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مستقبله مع الفريق الأحمر خلال المرحلة المقبلة.

وتم استدعاء بيرسي تاو للمشاركة مع منتخب جنوب إفريقيا أمام نامبييا في إطار تصفيات أمم إفريقيا.

وقال بيرسي تاو في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي ما قبل المباراة: "أنا سعيد لأننى أشعر بشعور رائع مرة أخرى، لقد مررت بوقت عصيب بسبب الإصابات، لكنى آمل أن يكون كل ذلك من الماضي الآن، وأن أتمكن من الاستمرار".

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