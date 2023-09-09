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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط مخابز مخالفة في حملة تموينية مكبرة بطلخا والمنصورة

حملة تمونية
حملة تمونية

 شنت مديرية التموين بالدقهلية حملة مكبرة برئاسة السيد محمد دايرة المشرف العام على مديرية تموين الدقهلية  وذلك لتكثيف الرقابة التموينية على المخابز ومدى جوده الخبز المعروض للمواطنين ومواجهة جميع أساليب الاستيلاء على السلع التموينية المدعمة خاصة الدقيق البلدي المدعم وتحت إشراف على حسن وكيل المديرية 

 حيث تشكلت الحملة  برئاسة محمد زغلول مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية يرافقه مصطفى عوض رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية وشيماء علام من مأمورى الضبط القضائي بالمديرية ناحية وأسفرت عن ضبط ١٤ محضر نقص وزن بمقدار من ١٠ : ٢٥ جرام. 
 ٤ محاضر تصرف في إجمالى ٤٣ شيكارة دقيق بلدى مدعم زنه الشيكارة ٥٠ كيلو جرام. 
 ٣ محاضر عدم وجود سجل تفتيش و محضر عدم وجود ميزان معتمد. 
محضر تجميع ٨٩ بطاقة تموينية ذكية؟  محضر تجميع ٦ شكاير دقيق بلدى مدعم زنه الشيكارة ٥٠ كيلو جرام و ٣ محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونيةباجمالى ٢٧ مخالفة تموينية

،وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرض المحاضر على النيابة العامة.

وتؤكد مديرية تموين الدقهلية على استمرار الحملات التموينية وبشكل يومى وتطبيق القانون بكل حسم حفاظا على الدعم المقدم للمواطنين.

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الحملات التموينية التموين بالدقهلية السلع التموينية المدعمة السلع التموينية الرقابة التموينية دقيق بلدي مدعم غير مطابق للمواصفات

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