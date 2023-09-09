جهاز حماية المستهلك بالشرقية يُفاجئ المنشآت الصحية والغذائية والمخابز لضبط المخالفين

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بالجهود المبذولة من جهاز حماية المستهلك بالشرقية ، لتدعيم وحماية حقوق المواطنين ومواجهة الممارسات الإحتكارية بالأسواق وضبط السلع غير الصالحة للإستهلاك الأدمي من خلال شن الحملات المستمرة على الأسواق لضبط كافة المخالفات التي قد تضر بحقوق ومصلحة المواطن.

وأكد محافظ الشرقية ، أنه خلال شهر أغسطس الماضي قام جهاز حماية المستهلك فرع الشرقية بشن عدة حملات رقابية على المحال التجارية والمصانع والمخابز والأسواق ومراكز بيع الأدوية البيطرية بمراكز ومدن المحافظة بالاشتراك مع هيئة الرقابة الإدارية ومديريتي التموين والطب البيطري و مباحث التموين و مديرية الصحة والعلاج الحر وإدارة التفتيش الصيدلي والرقابة الإدارية شئون البيئة أسفرت الجهود المبذولة عن ضبط الآتي.

في مجال العلاج الحر، تم تحرير محضر ضد احدى مستشفيات العيون بمدينة الزقازيق، وذلك لعدم مطابقة شروط تخزين انابيب الغاز و مخالفة عدم فصل النفايات الخطرة وكذلك عدم مطابقة عرفة النفايات للمطابقات.

وفي مجال المخابز شن جهاز حماية المستهلك بالشرقية ، حملاته الرقابية على المخابز البلديه والسياحية للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالتعليمات والإشتراطات التموينية ، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 11 محضر مخالفه ضد أصحاب المخابز لعدم الإعلان عن الأسعار ولإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ناقص الوزن في الرغيف وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وبيانات المخبز.

وفي مجال مراقبة الأغذية تم المرور على عدد 21 منشأة وتم تحرير 13 محضر لعدم نظافة المنشأة و 9 محاضر لعدم وجود شهادة صحية بالإضافة إلى اعدام 636 كجم مواد غذائية وعدد 30 لتر حليب و تنفيذ 6 قرارات غلق للمنشآت.

وفي مجال الطب البيطري تم تحرير محضر ضد صاحب معرض للأداوية البيطرية باسم ع خ م لحيازة أدوية منتهية الصلاحية وأدوية محظور تداولها وتم التحفظ على 178 نوع من الأدوية البيطرية وتم تحرير محضر ضد م ا غ لحيازة أدوية منتهية الصلاحية وأدوية مجهولة المصدر وتم التحفظ على 52 نوع من الأدوية البيطرية كما تم تحرير 15 محاضر ضد اصحاب محلات جزارة وذلك لذبح خارج المجازر الحكومية وتم التحفظ على إجمالي 162 كيلو جرام لحوم وتم تحرير 8 محاضر ضد اصحاب محلات جزارة ، وذلك لعدم اتباع اشتراطات النظافة ولف اللحوم بالشاش الأبيض.