عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح 5 مشروعات خدمية ببلبيس في الشرقية بتكلفة 82 مليون جنيه

صدى البلد

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الإنتهاء من تنفيذ (5) مشروعات خدمية وتنموية في قطاعات "الأبنية التعليمية – الإسكان – الكهرباء" بمركز بلبيس بتكلفة 82 مليون و800 ألف جنيه جاهزين للإفتتاح ضمن 93 مشروع خدمي وتنموي في قطاعات "مياه الشرب والصرف الصحي – الإسكان – الطرق والكباري - الأبنية التعليمية – الشباب والرياضة – الكهرباء" بتكلفة 4 مليار و600 مليون جنيه ومن المقرر افتتاحهم خلال شهر سبتمبر الجاري.

ولك  في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام، لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياه أفضل للمواطنين.

أوضح محافظ الشرقية أنه تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء وتشطيب وحدة الإنقاذ النهرى مرحلة أولي بتكلفة 4 مليون و 800 ألف جنيه لافتا إلى أنه في قطاع الأبنية التعليمية تم الانتهاء من أعمال انشاء مدرسة قرملة / ب رقم 1 (7 فصول) بتكلفة 5 مليون جنيه ومدرسة غيته تعليم / س (12 فصل) بتكلفة 7 مليون جنيه ومدرسة الشهيد محمد احمد مهدي / ب (12 فصل ) بتكلفة 8 مليون جنيه ومدرسة الشيخ عيسي/ س (7 فصول) بتكلفة 4 مليون جنيه ومدرسة بلبيس / ث. س بتكلفة 9 مليون جنيه،وذلك لتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

الأبنية التعليمية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الشرب والصرف الصحى الطرق والكباري صرف الصحي محافظ الشرقية مشروعات خدمية وتنموية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من المحكمة بشأن دعوى الخطيب ضد مرتضى منصور

رسميا الآن.. سعر الدولار في البنوك بعد قرار الحكومة الأخير

الحضور إلزامي.. مرتضى منصور ينتظر قراراً عاجلاً من القضاء |تفاصيل

سيف الدين الجزيري يفجر مفاجأة مثيرة حول انتقال إمام عاشور إلى الأهلي

ارتحتله وسلمتله نفسي.. ننشر اعترافات فتاة عين شمس

تعليق ناري من شوبير بعد هجوم جماهير الأهلي على محمد بركات

20 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

كنت بهزر فى عزاء سعيد الجدي| فاروق جعفر يطلق قذائفه: أتمنى الاستعانة بتجربة الأهلي في الزمالك.. وهذا موقفي من الانتخابات

ترشيحاتنا

موعد وملعب مباراة الأهلي الافتتاحية في كأس العالم للأندية

الرابعة عصرا.. مواعيد انطلاق منافسات دوري المحترفين في القسم الثاني

لن أترشح في وجوده.. هشام يكن: هذا الشخص الأنسب لإنقاذ الزمالك

الدولار يصعد بقوة عالميا.. الأخضر يتسيَّد أسواق العملات والين عند أقل مستوى

وزيرالصناعة ومحافظ الاسكندرية يفتتحان مجمع للصناعات الكهربائية باستثمارات 500 مليون جنيه

تنسيق الدور الثاني 2023.. الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة تقبل من 50%

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لماذا يروج له المشاهير؟ فوائد الجلوس في بانيو مليء بالثلج

متزوجة وأخرى محجبة| حكاية متسابقتان بملكة جمال مصر تثيران الانتباه.. صور

أعراض وأسباب تخبرك بأنك مصاب بعرق النسا

تقترب من الـ50.. تفاصيل ساعات اللهيب ودرجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات

فيديو

غوريلا تثير الفزع في حفل زفاف عروسين بقاعة الفرح.. ما القصة؟| فيديوجراف

تفاصيل تعرض الفنانة شيرين عبدالوهاب للسرقة وبلاغها إلى النائب العام |فيديوجراف

هل الهضبة ديكتاتور؟.. الملحن محمد يحيى يكشف سر شخصية عمرو دياب

وليد توفيق يكشف سر سعادته الحقيقية وأول لقاء مع مصطفى كامل.. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ