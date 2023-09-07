افتتاح 5 مشروعات خدمية ببلبيس في الشرقية بتكلفة 82 مليون جنيه

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الإنتهاء من تنفيذ (5) مشروعات خدمية وتنموية في قطاعات "الأبنية التعليمية – الإسكان – الكهرباء" بمركز بلبيس بتكلفة 82 مليون و800 ألف جنيه جاهزين للإفتتاح ضمن 93 مشروع خدمي وتنموي في قطاعات "مياه الشرب والصرف الصحي – الإسكان – الطرق والكباري - الأبنية التعليمية – الشباب والرياضة – الكهرباء" بتكلفة 4 مليار و600 مليون جنيه ومن المقرر افتتاحهم خلال شهر سبتمبر الجاري.

ولك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام، لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياه أفضل للمواطنين.

أوضح محافظ الشرقية أنه تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء وتشطيب وحدة الإنقاذ النهرى مرحلة أولي بتكلفة 4 مليون و 800 ألف جنيه لافتا إلى أنه في قطاع الأبنية التعليمية تم الانتهاء من أعمال انشاء مدرسة قرملة / ب رقم 1 (7 فصول) بتكلفة 5 مليون جنيه ومدرسة غيته تعليم / س (12 فصل) بتكلفة 7 مليون جنيه ومدرسة الشهيد محمد احمد مهدي / ب (12 فصل ) بتكلفة 8 مليون جنيه ومدرسة الشيخ عيسي/ س (7 فصول) بتكلفة 4 مليون جنيه ومدرسة بلبيس / ث. س بتكلفة 9 مليون جنيه،وذلك لتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.