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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجموعة العشرين تعلن موقفها النهائي من تنفيذ اتفاق الحبوب

مجموعة العشرين
مجموعة العشرين

دعا زعماء مجموعة دول العشرين، اليوم السبت ، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق الحبوب، بما في ذلك تأمين إمدادات الأسمدة الروسية بحسب البيان الختامي لقمة نيودلهي.

وقال البيان: "ندعو إلى تنفيذها الكامل وفي الوقت المناسب والفعال لضمان إمدادات فورية ودون عوائق من الحبوب والأغذية والأسمدة من روسيا وأوكرانيا"، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، إن الدول تمكنت من التوصل إلى توافق بشأن إعلان قمة مجموعة العشرين في نيودلهي.

وأفادت وكالة بلومبرج الأمريكية، نقلا عن مسؤولين أتراك، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعا قادة مجموعة العشرين إلى الامتثال لمطالب روسيا لاستئناف صفقة الحبوب.

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