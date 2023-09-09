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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية : رفع 68 ألف طن تراكمات قمامة ونواتج هدم

رفع تراكمات القمامة
رفع تراكمات القمامة

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أنه خلال شهر أغسطس تم الانتهاء من رفع 67 ألف و 909 طن من مخلفات القمامة ونواتج الهدم بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

 جاء ذلك وفق تقرير تلقاه المحافظ من إدارة شئون البيئة بشأن متابعة أعمال منظومة النظافة ونقل المخلفات والتراكمات من النقاط الوسيطة والمقالب العمومية إلى المدفن الصحي والتخلص منها بشكل آمن للإرتقاء بالمنظومة وتحسين البيئة.

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وتابع محافظ المنوفية جهود الوحدات المحلية وبالتنسيق التام مع وحدة التدخل السريع فى المتابعة الميدانية لأعمال رفع تراكمات القمامة ونواتج الهدم بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظة ، موجهاً بالاستمرار في شن حملات النظافة المكثفة للتأكد من رفع كافة التراكمات أولا بأول ، مع مراجعة عقود الجمع المنزلى بنواحي المحافظة لتقييم أداء الشركات العاملة في هذا المجال ومتابعة رفع تجمعات القمامة من صناديق القمامة أمام الوحدات السكنية والمحلات التجارية.

واشار إلى أن هناك متابعات مستمرة للسيارات المحملة بالتراكمات ومراجعة خطوط السير ومراقبة جميع الأوزان أثناء نقلها إلى المدفن الصحي والتأكد من تشميع السيارات جيداً حفاظاً علي الطرق العامة والبيئة.

من جانبه أكد محافظ المنوفية أن المحافظة تتبنى خطة طموحة للنهوض بمنظومة المخلفات الصلبة و قطاع تحسين البيئة لتحسين جودة الخدمات المقدمة، مناشداً جموع المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية وإلقاء القمامة في الأماكن المخصصة لها حفاظاً على المظهر الحضاري لشوارع المحافظة .

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