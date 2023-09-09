الشحات: معسكر النمسا حقق أهدافه.. ولم أضع أية شروط للتجديد مع الأهلي

أكد حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن معسكر النمسا الذي خاصه الفريق استعدادا للموسم الجديد حقق أهدافه، والأجواء هناك كانت أكثر من رائعة، مشيرًا إلى أن اللاعبين كانوا في أشد الحاجة لخوض هذا المعسكر الخارجي، من أجل الاستعداد بقوة للموسم الجديد.

وقال الشحات: «الحمد لله على المستوى الذي قدمته في الموسم الماضي، وإجادتي اللعب في الجبهة اليسرى ساهم في الوصول للمرمى بشكل أفضل، مما ساهم في ظهوري بأداء جيد مع الأهلي، وعمومًا كل مركز يكون له واجبات ومهام معينة، وعن نفسي أسعى لتقديم أفضل مستوى في أي مكان يختاره الجهاز الفني».

وأضاف: «فكرة وجود والدتي أثناء تجديد عقدي كانت مفاجأة بالنسبة إليَّ، ولم أكن أعرف أنها ستحضر إلى النادي، وفوجئت بأنها دخلت المكتب بعقد التجديد، وسعيد بالبقاء والتوقيع على العقود في حضور أمي، وهذه كانت رغبة عائلتي بالكامل».

وواصل: «لم أضع أية شروط لتجديد عقدي مع الأهلي، ومنذ بدء المفاوضات معي أبلغتهم بتركيزي فقط في نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا، وكان الحديث مع شقيقي حول التجديد، وفوجئت بالعديد من الأخبار غير الصحيحة بشأن وجود مطالب معينة، وكانت رغبتي الأكيدة فقط البقاء في الأهلي، ولم أضع أي شروط مالية أو بنود العقد كما تردد».

وأكمل: «العصبية التي ظهرت عليها في لقاء الذهاب أمام الوداد المغربي، في نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي حدثت لأننا كنا متقدمين بهدفين نظيفين وأهدرنا بعض الفرص، وكنا نستحق تسجيل المزيد من الأهداف لتسهيل لقاء الإياب والابتعاد عن الضغط العصبي في المغرب، ولكن في لحظة استقبلت شباك الأهلي هدفًا، وهو ما جعلني أظهر عصبيًّا وحزينًا، خصوصًا أن الفريق بالكامل قدم مستوى رائعًا بداية من مصطفى شوبير وحتى كهربا».

وزاد: «الأسبوع الذي سبق لقاء الإياب أمام الوداد كنا كلاعبين نفكر فقط في المكسب، وكنا نشعر بأن اللقب قريب من الأهلي، وفي المباراة رغم أن فريق الوداد تقدم بهدف خلال الشوط الأول، لكن كل اللاعبين داخل وخارج الملعب كانوا واثقين في تسجيل هدف التعادل، والتتويج باللقب الغالي، وهو ما حدث في النهاية، وكانت بطولة غالية جدا علينا كلاعبين وكذلك على الجماهير».

وختم: « معسكر النمسا جاء في وقته وكما قلت في غاية الأهمية من أجل الاستعداد بقوة للموسم الجديد، والأجواء هناك كانت رائعة خصوصًا مع عودة أكرم توفيق وكريم فؤاد، وكل اللاعبين كانوا في حالة جيدة، وكنا نحتاج للتواجد خارج مصر في أجواء جيدة؛ للدخول في الموسم الجديد بقوة».