الإحصاء: 21.1% ارتفاعاً في قيمة الصادرات المصرية لدول مجموعة العشرين خلال 2022

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة العشرين لتسجل 88 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 80.1 مليارات دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 10%.

وأشار الإحصاء، في بيان أصدره اليوم السبت إلى ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لدول مجموعة العشرين لتسجل 25.5 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 21.1 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 21.1%

كما ارتفعت قيمة الواردات المصرية من دول مجموعة العشرين لتسجل 62.4 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 59 مليـار دولار خــلال عـام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 5.9%.

وجاءت تركيا على رأس قائمة دول مجموعة العشرين من حيث الصادرات المصرية خلال عام 2022، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 3.9 مليار دولار، يليها إيطاليا بقيمة 3.4 مليار دولار، ثم السعودية بقيمة 2.4 مليار دولار، ثـم أمريكا بقيمة 2.3 مليار دولار، ثـم كوريا الجنوبية بقيمة 1.9 مليار دولار، ثم الهند بقيمة 1.9 مليار دولار.

وجاءت الصين في مقدمة دول مجموعة العشرين من حيث الواردات المصرية خلال عام 2022، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 14.4 مليار دولار، يليها السعودية بقيمة 7.8 مليار دولار، ثم أمريكا بقيمة 6.7 مليار دولار، ثم روسيا الاتحادية بقيمة 4.1 مليار دولار، ثم الهند بقيمة 4.1 مليار دولار، ثم المانيا بقيمة 4 مليار دولار.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بدول مجموعة العشرين 15.1 مليار دولار خلال العام المالي 2021/2022 مقابل 14.6 مليار دولار خلال العام المالي 2020/2021 بنسبة ارتفاع قدرها 3.6 %.

وجاءت السعودية على رأس أعلى عشر دول بمجموعة العشرين في تحويلات المصريين العاملين بها خلال العام المالي 2021/2022، حيث بلغت قيمتها 10.9 مليار دولار، وجاءت الولايات المتحدة الامريكية في المرتبة الثانية بقيمة 1.6 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة بقيمة 863.7 مليون دولار، ثم الاتحاد الأوروبي بقيمة 828.1 مليون دولار، ثم المانيا بقيمة 203.2 مليون دولار، ثم كندا بقيمة 138.4 مليون دولار، ثم فرنسا بقيمة 120 مليون دولار، ثم إيطاليا بقيمة 106.3 مليون دولار ، ثم استراليا بقيمة 59.4 مليون دولار، وأخيرا البرازيل بقيمة 42.4 مليون دولار.

وتضم مجموعة العشرين في عضويتها (الولايات المتحدة الأمريكية / روسيا / الصين/ فرنسا /المانيا/ إيطاليا/ تركيا/الاتحاد الأوروبي/ اليابان / الهند / كوريا الجنوبية/ المملكة المتحدة/ السعودية / اندونيسيا /المكسيك/ كندا /جنوب افريقيا / البرازيل /الارجنتين /استراليا).