أشرف حكيمي يقدم تعازيه ويحث المغاربة على مساعدة بعضهم بعد الزلزال

قدم اللاعب النجم أشرف حكيمي تعازيه، وفقا لما نشرته الأسوشيتد برس، قائلا: "نحن نعيش لحظة صعبة لمواطنينا. لقد حان الوقت لمساعدة بعضنا البعض لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح. كتب حكيمي على إنستجرام: "تعازي لكل من فقد أحباءه".

كان من المقرر أن يواجه المغرب منتخب ليبيريا على ملعب أدرار بأكادير ولكن بعد أن ضرب زلزال البلاد وأدى إلى مقتل أكثر من ألف شخص أصبح موقف المباراة غامضا.

وقع الزلزال في وقت متأخر من ليلة الجمعة. وقد قتل مئات الأشخاص وألحق أضرارا بالمباني من قرى جبال الأطلس إلى مدينة مراكش التاريخية. ويكافح رجال الإنقاذ لعبور الطرق المليئة بالصخور للوصول إلى القرى الجبلية النائية الأكثر تضررا.

لم يرد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على الفور على رسالة بالبريد الإلكتروني حول حالة المبارة. تقع أغادير على بعد حوالي 170 كيلومترًا جنوب غرب مركز زلزال الجمعة - بالقرب من بلدة إيغيل في مقاطعة الحوز.

كان الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة هو أقوى زلزال يضرب المغرب منذ 120 عاما.

وصل الفريق صباح الجمعة إلى أكادير ثم تدرب بعد الظهر على ملعب أدرار بعد أن عقد المدرب وليد الركراكي والقائد رومان سايس مؤتمرا صحفيا قبل المباراة.

حقق أسود الأطلس مسيرة تاريخية في نهائيات كأس العالم العام الماضي في قطر، ليصبح أول فريق أفريقي يصل إلى الدور نصف النهائي، حيث خسر أمام فرنسا. تأهل المغرب بالفعل للبطولة التي يشارك فيها 24 فريقا والتي ستنطلق في يناير في ساحل العاج.

من المقرر أن يخوض المنتخب أيضا مباراة ودية في فرنسا أمام بوركينا فاسو يوم الثلاثاء.