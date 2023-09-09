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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

صور مؤلمة للمواطنين المغاربة بعد الزلزال المدمر

صور مؤلمة للمواطنين
صور مؤلمة للمواطنين المغاربة بعد تعرضه للزلزال المدمر

تعرض المغرب لزلزال قوي خلال ساعات الليل أدى إلى مقتل مئات الأشخاص وإلحاق أضرار بالمباني. 

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، تأثرت المستوطنات الممتدة من مراكش إلى القرى في جبال الأطلس، حيث قالت وزارة الداخلية المغربية صباح السبت 9 سبتمبر إن عدد القتلى ارتفع إلى 1037 شخصا ومن المرجح أن تزيد أكثر تلك الاعداد.

صور مؤلمة للمواطنين المغاربة بعد تعرضه للزلزال المدمر

 ومن المعلوم أن العديد من الوفيات وقعت بالقرب من مركز الزلزال في خمس أقاليم وفي مراكش، مع وجود 1204 أشخاص آخرين في المستشفى بسبب إصابات. 

صور مؤلمة للمواطنين المغاربة بعد تعرضه للزلزال المدمر

وأظهرت لقطات بثتها مذيعات الأخبار الناس يتجمعون في الشوارع خوفا من الهزات الارتدادية في محاولة للبقاء بعيدا عن الحطام المتساقط. 

صور مؤلمة للمواطنين المغاربة بعد تعرضه للزلزال المدمر

وتمزقت المنازل إلى نصفين وتحولت بعض المباني إلى أنقاض، حيث نشر السكان المحليون صورًا على الإنترنت يبدو أنها تظهر الجدار الأحمر التاريخي في مراكش متضررًا.

صور مؤلمة للمواطنين المغاربة بعد تعرضه للزلزال المدمر

 ولا يزال الحجم الكامل للأضرار غير معروف، حيث تتدافع المجتمعات لفتح الطرق للسماح لسيارات الإسعاف بالوصول إلى المناطق النائية.

صور مؤلمة للمواطنين المغاربة بعد تعرضه للزلزال المدمر

فيما  تم الإبلاغ عن الزلزال بقوة 6.8 درجة من قبل هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية مع هزة ارتدادية بقوة 4.9 درجة بعد 19 دقيقة.

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