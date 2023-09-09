ترامب يبشر بـ كساد كبير للاقتصاد الأمريكي على غرار انهيار وول ستريت

قال دونالد ترامب إن الاقتصاد الأمريكي يتجه نحو "كساد الكبير" مثل الذي حدث خلال الركود الذي أعقب انهيار وول ستريت من قبل.

في حديثه في تجمع انتخابي في داكوتا الجنوبية وهو الأول له منذ توجيه الاتهام إليه بتهم تخريب الانتخابات في جورجيا الشهر الماضي، انتقد ترامب طريقة تعامل جو بايدن مع الاقتصاد.

قال ترامب وفقا لتيلجراف البريطانية: "الحقيقة هي أننا ربما نتجه نحو الكساد الكبير، وهو أمر لم أقله علناً من قبل" لكنني أقوله الأن وأكره أن أقول إن هذا هو الوضع لإقتصادنا. وإنه بيان جحيمي وأنا أكره الإدلاء به."

استخدم ترامب خطابات حملته الانتخابية السابقة للقول إن الاقتصاد الأمريكي يتجه نحو "أكثر من الركود"، وقارن ما حدث بالثلاثينيات في منشور على الإنترنت في مارس.

لكن على الرغم من التضخم المستمر، فإن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي واثقون بشكل متزايد من أن الولايات المتحدة سوف تتجنب الركود عام 2023.

قال تقرير لمجلس الاحتياطي الاتحادي نشر يوم الأربعاء إن الاقتصاد الأمريكي نما بشكل متواضع في يوليو وأغسطس، في حين أظهرت أحدث البيانات التي نشرتها وزارة العمل يوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة عند أدنى مستوى لها منذ فبراير.

قال ترامب يوم الجمعة: الخيار في هذه الانتخابات هو بين انهيار اقتصادي لبايدن – وسيحدث وسيكون قبيحًا – أو طفرة اقتصادية ترامب.

أكد الرئيس السابق أيضًا أنه سيشارك في مناظرة متلفزة مع المرشح الديمقراطي العام المقبل، لكنه دافع عن قراره بعدم الظهور إلى جانب المتنافسين الجمهوريين في الانتخابات التمهيدية الشهر الماضي.

في الشهر الماضي، قال حلفاء ترامب لصحيفة التلجراف إن ترامب يعتبر نفسه "زعيم الحزب" بلا منازع ولن يناقش الجمهوريين الآخرين خلال الانتخابات التمهيدية.

كما كرر ترامب ادعاءه بأن الاتهامات الجنائية الأربع الموجهة ضده كانت ذات دوافع سياسية، وقال للحشد إنها "أمر يتعلق بالحملة الانتخابية".