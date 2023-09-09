محاكمة جديدة لـ مرتضى منصور بتهمة سب وإزعاج محامى الأهلى

حددت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال جلسة 19 سبتمبر الجاري لمحاكمة المحامى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، لاتهامه بالتعدي بالسب والازعاج بإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي لمحمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي.

وتنعقد جلسة المحاكمة الجديدة فى القضية رقم 2027 لسنة 2023 جنح مالية امام المحكمه الاقتصاديه بالقاهره.



وكان محمد عثمان المحامي بالنقض ونقيب محامى القاهرة الأسبق المستشار القانوني للنادي الاهلي تقدم ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور اتهمه بالتعدي عليه بالسب والازعاج بإساءة استعمال وسائل التواصل بأن نعته بعبارات خادشة للاعتبار عبر مداخله تلفزيونيه ببرنامج (زملكاوى ) بتاريخ 2022/8/22.

وطلبت النيابة معاقبة المتهم بالمواد 166 مكرر و177 و 306 و 308 مكرر من قانون العقوبات والمادتين 70و76 منًقانون تنظيم الاتصالات وهي المواد التي تعاقب بالحبس الوجوبى لمرتكبي الجرائم الواردة بقرار الاتهام .

