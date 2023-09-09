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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد كارثة المغرب.. البحوث الفلكية تفجّر مفاجأة عن احتمالية تعرض مصر لزلزال|فيديو

زلزال المغرب
زلزال المغرب

كشف الدكتور جاد القاضي، عميد معهد البحوث الفلكية، عن مدى احتمالية تعرض مصر لزلزال بعد زلزال المغرب المدمر.

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وقال الدكتور جاد القاضي، عميد معهد البحوث الفلكية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "الزلزال بعيد تماما عن الأراضي المصرية، ولا يوجد أي خطورة".

 

وأضاف: "أقرب نقطة للزلزال من الأراضي المصرية حوالي 3 آلاف و200 كيلو، والمسافة بعيدة تماما، ولا يوجد تواصل مع التراكيب الجيولوجية بين هناك وهنا".

 

وأشار: "توقعات العالم الهولندي بعيدة تماما عن علم الزلازل ولا يمكن التعقيب عليه، وهي تنبؤات قد تصدق أحيانا وقد لا تصدق لكنها بعيدة عن علم الزلازل والفلك"، مسترسلا: "خالص العزاء لأسر ضحايا زلزال المغرب المدمر".

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