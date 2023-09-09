بعد كارثة المغرب.. البحوث الفلكية تفجّر مفاجأة عن احتمالية تعرض مصر لزلزال|فيديو

كشف الدكتور جاد القاضي، عميد معهد البحوث الفلكية، عن مدى احتمالية تعرض مصر لزلزال بعد زلزال المغرب المدمر.

وقال الدكتور جاد القاضي، عميد معهد البحوث الفلكية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "الزلزال بعيد تماما عن الأراضي المصرية، ولا يوجد أي خطورة".

وأضاف: "أقرب نقطة للزلزال من الأراضي المصرية حوالي 3 آلاف و200 كيلو، والمسافة بعيدة تماما، ولا يوجد تواصل مع التراكيب الجيولوجية بين هناك وهنا".

وأشار: "توقعات العالم الهولندي بعيدة تماما عن علم الزلازل ولا يمكن التعقيب عليه، وهي تنبؤات قد تصدق أحيانا وقد لا تصدق لكنها بعيدة عن علم الزلازل والفلك"، مسترسلا: "خالص العزاء لأسر ضحايا زلزال المغرب المدمر".