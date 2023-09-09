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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزيرة الهجرة: لا بلاغات عن ضحايا أو مصابين مصريين في زلزال المغرب

صدى البلد

تابعت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تطورات الموقف الخاص بالزلزال الذي ألمّ بدولة المغرب الشقيق، وأكدت أمنياتها القلبية لأهل المغرب بكل سلامة حكومة وشعبًا، مقدمة التعازي لمن فقدوا ذويهم في الزلزال داعية الله للمصابين بالشفاء العاجل.

وقالت السفيرة سها جندي، في بيان، إنها على تواصل على مدار الساعة مع سفير مصر في المغرب والسفارة المصرية والجالية هناك؛ للاطمئنان على سلامة وأحوال المصريين هناك.

وأضافت أنه لا توجد حتى الآن أي بلاغات عن ضحايا أو مصابين مصريين وأحوال الجالية جيدة ومستقرة ويتم متابعتها أولًا بأول، وهو ما نحمد الله عليه وندعو للجميع بالسلامة.

وتابعت الوزيرة سها جندي أن الأنباء الواردة من المغرب سجلت أن جميع الضحايا حتى الآن ممن يقطنون المناطق النائية والجبلية حول أغادير ومراكش، موضحة أن هناك نقاط اتصال في كافة المدن المغربية تقوم بموافاة السفارة المصرية بكل التطورات التي تخص الجالية المصرية.

وأشارت الوزيرة إلى أن المصريين في المغرب يتركزون في عدد من المدن، تتصدرها، الدار البيضاء باعتبارها العاصمة الاقتصادية وتتوافر بها فرص العمل، وفي طنجة حيث يوجد الميناء على البحر المتوسط، وفي الرباط والمدن المحيطة بها باعتبارها العاصمة السياسية، ويقيم 10 أشخاص مصريين في مراكش، تم الاطمئنان عليهم وجميعهم بخير حتى الآن.

وأشارت إلى أن وزارة الهجرة، تتابع الموقف على مدار الساعة، من خلال غرفة عملياتها؛ للاطمئنان على أبنائنا في المغرب، وتتمنى للجميع السلامة والأمان.

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