بحضور مديرة اليونسيكو.. توصيات مهمة في ختام المؤتمر الدولي للرياضة للجميع

اختتمت فعاليات المؤتمر العلمي للرياضة للجميع، مساء اليوم السبت، والذي انعقد تحت شعار "الرياضة للجميع.. استثمار- تنمية"، والذي تستضيفه مصر على مدار يومين، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبرئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وحضرت اليوم الختامي، الدكتورة كاثرين كارتي مديرة اليونسكو، حيث ألقت محاضرة، بعنوان “الرياضة للجميع وأهداف التنمية المستدامة”.

من جهته، وجه الدكتور يحيي حسن، القائم بأعمال رئيس الاتحاد المصري للرياضة للجميع وأمين الاتحاد العربي، الشكر للدولة المصرية، ممثلة في الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة؛ لحرصه على تنظيم المؤتمر، وإزالة أي معوقات لإقامة مؤتمر يليق بمكانة مصر الدولية، خاصة أن الرياضة للجميع باتت أمنا قوميا، وتمثل القوة الناعمة.

وأشار إلى أن الرياضة أصبحت صناعة واستثمارا؛ بحثا عن التطلع إلى تعاون أكبر بين الجميع في المستقبل، بما يخدم الرياضة، فضلا عن استغلال البحث العلمي؛ من أجل التصدي للتحديات، وحل المشكلات بأسلوب علمي، وتعزيز مبدأ "الرياضة أسلوب حياة".

وأضاف الدكتور يحيى حسن، أن المؤتمر يقدم جائزة الرياضة للجميع، وأيضا يقدم الفرصة للباحثين والمتخصصين بمجال الرياضة للجميع، في تقديم أوراق عمل ونشر أبحاث علمية .

وشهد اليوم الختامي للمؤتمر تكريم دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعيسي عبد الرحيم رئيس الاتحاد الدولي للرياضة للجميع، والدكتورة كاثرين كارتي مديرة اليونسكو، والدكتور كمال الدرويش رئيس اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة، وأحمد سعد شريف نائب رئيس الاتحاد الدولي للرياضة للجميع، بالإضافة إلى رؤساء الجلسات في المؤتمر والاتحادات المشاركة ، وقيادات وزارة الشباب والرياضة؟

كما تم مناقشة أكثر من 50 بحثا علميا من عدد من الدول في مجال الرياضة للجميع، حيث تم نشرها في مجلة وزارة الشباب والرياضة.

وتم الإعلان في ختام المؤتمر، عن عدد من التوصيات المهمة، والتي جاءت كالتالي:



1، استضافة الفعاليات الرياضية الخاصة بالرياضة للجميع، على مستوى الدول؛ لتوسع قاعدة الممارسة الرياضية بمختلف دول العالم.

2،الاهتمام بأنشطة الرياضة للجميع كأسلوب حياة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

3، تفعيل الرخصة الدولية لمنظمي ومحكمي الرياضة للجميع ووضع اللوائح المنظمة والضوابط الخاصة بها.

4، تفعيل المركز العلمي الدولي لأبحاث ودراسات الرياضة للجميع على أن يكون مقره جمهورية مصر العربية.

5، تطبيق أنشطة الرايضة للجميع وتعزيز رسالة الرياضة للجميع لذوي الفئات الخاصة.

6، تطبيق أشطة الرياضة للجميع بما يتفق مع الرؤي المختلفة لدول العالم.

7، الاستفادة من التجارب الدولية المختلفة فى الأنشطة الرياضة للجميع لابتكار ألعاب ترويجية جديدة تناسب البيئات المختلفة والفئات السنية المختلفة.

8، تطبيق أنشطة الرياضة للجميع واستخدام التكنولوجيا الرياضية من خلال التطبيقات الرياضية الحديثة، لمواجهة الأزمات الدولية مثل جائحة كورونا ونشر أنشطة الرياضة للجميع.

وأقيمت فعاليات المؤتمر العلمي الدولي للرياضة للجميع بحضور كلا من: الدكتور يحيى حسن رئيس الاتحاد المصري للرياضة للجميع، والبحريني الدكتور عيسى عبدالرحيم رئيس الاتحاد الدولي للرياضة للجميع، والاماراتي الدكتور أحمد سعد الشريف النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، والمدير التنفيذي للاتحاد الدولي الأردني الدكتور عمر سليمان هنداوي، والكويتي حسين زايد مدير عام اتحاد غرب آسيا، والفنلندي كوك انجي وي نائب رئيس الاتحاد الدولي للنشاط البدني المعدل ، والاردنية لما سماوي عضو اللجنة الأولمبية الأردنية وعضو الاتحاد الآسيوي للرياضة للجميع. والبحرينية الدكتورة مها آل شهاب عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للرياضة للجميع، ولفيف من أساتذة كليات التربية الرياضية والإعلاميين.

وناقش المؤتمر العلمي للرياضة للجميع عدد من المحاور التي يأتي في مقدمتها”، دور الرياضة للجميع في بناء الانسان، الرياضة للجميع والعائد الاقتصادي على الدول، أكواد بناء الطرق والمدن وفقا لرؤية الرياضة للجميع دور الرياضة للجميع في الحد من الإنفاق العلاجي، ودور المؤسسات الرياضية في دعم الرياضة للجميع، التشريعات الرياضية والرياضة للجميع، الرياضة للجميع والأشخاص ذوي الإعاقة، الرياضة للجميع وتأثيرها على السياحة الرياضية، نماذج تطبيقية للرياضة للجميع بالمجتمعات.