بهدف اختراق الأحياء المقدسية.. الاحتلال الإسرائيلي يناقش بناء 3884 وحدة جديدة بالقدس

نقلت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، عن مصادر عبرية، أن ما تسمى لجنة التخطيط والبناء المحلية لدى الاحتلال في القدس المحتلة ستناقش خطتين استيطانيتين رئيسيتين تشملان بناء 3884 وحدة استيطانية جديدة، يوم الاثنين المقبل، بهدف اختراق الأحياء المقدسية، والتوسع الاستيطاني والعمراني باتجاه جنوبي المدينة وشرقها.

وتضمن الخطة الأولى بناء مستوطنة جديدة في بلدة سلوان، تضم 384 وحدة استيطانية جديدة، منها 7 وحدات مبنية بالفعل على الموقع ويشغلها المستوطنون.

أما الخطة الثانية، فتسمى "القطاع" فتغطي مساحة قدرها حوالى 140 دونمًا، وتشمل إقامة 3500 وحدة استيطانية، بالإضافة إلى فندق ومنطقة تجارية..

وبحسب المصادر عبرية فإن "المشروع عبارة عن مبادرة مشتركة بين الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية ومالك الأرض وشركة دياني القابضة، ويقع نحو ثلثي مساحة المخطط خارج الخط الأخضر، على حدود مستوطنة (جفعات هاماتوس)، ومن المخطط أن يمتد بمحاذاة خط السكك الحديدية الخفيفة المخطط له على طريق الخليل".