رشاوى ونساء وأعمال مشبوهة .. قصة سقوط دبلوماسي أمريكي رفيع المستوى

كشفت صحيفة واشنطن بوست عن فضائح واتهامات تطارد دبلوماسي أمريكي رفيع المستوى خدم في العديد من البلدان المهمة في منصب سفيرا لـ الولايات المتحدة إلا أن فترة خدمته شابها تورطه في العديد من جرائم الرشوى والفساد واستغلال المنصب بل وايضا تعدد العلاقات النسائية المشبوهة

وفي تقرير نشرته الصحيفة اليوم السبت على موقعها ذكرت “عندما تقاعد ريتشارد جي. أولسون جونيور من وزارة الخارجية الأمريكية في عام 2016، أشاد به زملاؤه لمسيرته المهنية اللامعة التي امتدت لـ 34 عامًا والتي شملت مناصب رفيعة المستوى كسفير للولايات المتحدة في باكستان والإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن مناصب محفوفة بالمخاطر فضلا عن مهامه في العراق وأفغانستان

و قال وزير الخارجية الامريكي آنذاك جون كيري عنه في بيان له: “إن ريك هو بكل بساطة أحد أكثر دبلوماسيينا تميزًا”.

لكن في السنوات التي تلت ذلك، خضع أولسون لتحقيق فيدرالي بسبب نمط من السلوك غير المعتاد في عالم الدبلوماسية الدولية المستقيم والملتزم بالبروتوكول.

وتكشف السجلات التي لم يتم الكشف عنها سابقًا والمقدمة إلى المحكمة أن المفتش العام لوزارة الخارجية الامريكية حقق مع أولسون لعدم الإبلاغ عن هدية من المجوهرات الماسية بقيمة 60 ألف دولار إلى حماته من دبي.

وكجزء من تحقيق أوسع، استجوبه مكتب التحقيقات الفيدرالي أيضًا بشأن علاقته خارج نطاق الزواج مع صحفية تعمل في باكستان أثناء عمله سفيرًا للولايات المتحدة في إسلام آباد، وفقًا للوثائق.

وعلم مكتب التحقيقات الفيدرالي أن أولسون رتب لرجل أعمال أمريكي باكستاني - يقضي الآن عقوبة السجن الفيدرالي لمدة 12 عامًا بتهمة التبرعات غير القانونية لحملات انتخابية وجرائم ضريبية - لدفع 25 ألف دولار من فواتير التعليم التي مكنت صديقة السفير من الانتقال إلى نيويورك والحضور. كلية الدراسات العليا للصحافة بجامعة كولومبيا.

وتظهر السجلات أن أولسون عاش حياة حب معقدة كان من الممكن أن تجعله عرضة للابتزاز.

وأثناء وجوده في باكستان من عام 2012 إلى عام 2015، واعد عدة نساء على الرغم من أنه كان متزوجًا من دبلوماسي أمريكي آخر، كان يعمل في ذلك الوقت سفيرًا إلى ليبيا، حسبما تظهر وثائق المحكمة التي قدمها محاموه.

أخبر أولسون مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه أسر لرئيس محطة وكالة المخابرات المركزية في إسلام أباد بشأن عاداته في المواعدة، لكن سجلات المحكمة تشير إلى أنه لم يبلغ عن اتصالاته مع مسؤولي الأمن الدبلوماسي الأمريكي وفقًا لقواعد مكافحة التجسس التابعة لوزارة الخارجية.

ومن المقرر أن يصدر الحكم على أولسون (63 عاما) أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في واشنطن يوم الثلاثاء بعد اعترافه بالذنب العام الماضي في جريمتين. في التهمة الأولى، اعترف أولسون بأنه عندما كان سفيراً لدى باكستان، فشل في الكشف عن حصوله على تذكرة سفر على الدرجة الأولى بقيمة 18 ألف دولار للسفر إلى لندن لإجراء مقابلة عمل مع شركة استثمار في الخليج العربي.

وفي التهمة الثانية، اعترف بأنه مارس ضغوطًا غير مشروعة على مسؤولين أمريكيين نيابة عن حكومة قطر في عام 2017، منتهكًا قانون 'التهدئة' الفيدرالي الذي منعه من القيام بذلك لمدة عام بعد تقاعده من وزارة الخارجية.

ولم يتم اتهامه بارتكاب مخالفات تتعلق بالماس أو الرسوم الدراسية لصديقته، لكن وزارة العدل قالت فيما يتعلق بالحكم عليه إن الحلقات تظهر نمطًا من السلوك غير الأخلاقي. وفي ملفات المحكمة، وصف ممثلو الادعاء مجوهرات الأمير بأنها 'هدية باهظة وغير مناسبة بشكل واضح'، واتهموا أولسون بالكذب لتجنب المساءلة.

وبعد ترشيحه سفيرًا لدى باكستان، أدلى أولسون بشهادته في جلسة تأكيد تعيينه في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في يوليو 2012. (Win McNamee/Getty Images)

وبموجب المبادئ التوجيهية الفيدرالية لإصدار الأحكام، يمكن أن يتلقى أولسون عقوبة السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، على الرغم من أن محاميه قالوا إنه لا ينبغي عليه أن يقضي أي وقت خلف القضبان.

وكتب جيه مايكل هانون، أحد محاميه، في مذكرة إلى المحكمة: 'إن مسيرته المهنية وخدمته لبلاده لم تكن سوى مشرفة'، مشيراً إلى أن موكله قد تم استهدافه بشكل غير عادل من قبل المدعين العامين المتحمسين بشكل مفرط. ورفض حنون إجراء مقابلة للسجل ولم يرد على قائمة الأسئلة المكتوبة.

وفي السنوات الأخيرة، كثفت وزارة العدل تطبيق قوانين التأثير الأجنبي. وسعى أعضاء الكونجرس أيضًا إلى تضييق الخناق على الممارسة السرية المتمثلة في قيام أفراد عسكريين أمريكيين متقاعدين بالعمل كمستشارين أو مقاولين لقوى أجنبية.

وبدأت مشاكل أولسون القانونية والرومانسية بعد أن قدم تقاريره إلى إسلام أباد بصفته سفيرًا للولايات المتحدة في عام 2012.

وكانت العلاقات الأمريكية الباكستانية في حالة يرثى لها بسبب الغارة العسكرية الأمريكية الجريئة على البلاد قبل عام لقتل مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.

وأغلقت باكستان أيضًا طرق الإمداد البرية الأمريكية للحرب في أفغانستان ردًا على غارة جوية لحلف شمال الأطلسي أدت إلى مقتل عشرين جنديًا باكستانيًا.

وبينما كانت مهمة أولسون الأساسية هي تهدئة التوترات مع قادة الجيش والمخابرات الباكستانيين الأقوياء، فقد بدأ أيضًا في مقابلة منى حبيب، وهي مراسلة تلفزيونية شابة تعمل في البلاد، حسبما تظهر سجلات المحكمة.

لقد تواعدا لمدة عامين لكنهما انفصلا في أواخر عام 2014 بعد أن اكتشف حبيب، وهو مواطن بريطاني، أن السفير كان يخون زوجته، حسبما اعترف محامو أولسون في وثائق المحكمة أنهما كانا يتواعدان

وكتب المحامون أن أولسون لم يكن كذلك.