عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رشاوى ونساء وأعمال مشبوهة .. قصة سقوط دبلوماسي أمريكي رفيع المستوى

الدبلوماسي الامريكي
الدبلوماسي الامريكي في احدى لقاءاته في باكستان

كشفت صحيفة واشنطن بوست عن فضائح واتهامات تطارد دبلوماسي أمريكي رفيع المستوى خدم في العديد من البلدان المهمة في منصب سفيرا لـ الولايات المتحدة إلا أن فترة خدمته شابها تورطه في العديد من جرائم الرشوى والفساد واستغلال المنصب بل وايضا تعدد العلاقات النسائية المشبوهة 

وفي تقرير نشرته الصحيفة اليوم السبت على موقعها ذكرت “عندما تقاعد ريتشارد جي. أولسون جونيور من وزارة الخارجية الأمريكية في عام 2016، أشاد به زملاؤه لمسيرته المهنية اللامعة التي امتدت لـ 34 عامًا والتي شملت مناصب رفيعة المستوى كسفير للولايات المتحدة في باكستان والإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن مناصب محفوفة بالمخاطر فضلا عن مهامه في العراق وأفغانستان

و قال وزير الخارجية الامريكي آنذاك جون كيري عنه في بيان له: “إن ريك هو بكل بساطة أحد أكثر دبلوماسيينا تميزًا”.

لكن في السنوات التي تلت ذلك، خضع أولسون لتحقيق فيدرالي بسبب نمط من السلوك غير المعتاد في عالم الدبلوماسية الدولية المستقيم والملتزم بالبروتوكول.

وتكشف السجلات التي لم يتم الكشف عنها سابقًا والمقدمة إلى المحكمة أن المفتش العام لوزارة الخارجية الامريكية حقق مع أولسون لعدم الإبلاغ عن هدية من المجوهرات الماسية بقيمة 60 ألف دولار إلى حماته من دبي. 

وكجزء من تحقيق أوسع، استجوبه مكتب التحقيقات الفيدرالي أيضًا بشأن علاقته خارج نطاق الزواج مع صحفية تعمل في باكستان أثناء عمله سفيرًا للولايات المتحدة في إسلام آباد، وفقًا للوثائق.

وعلم مكتب التحقيقات الفيدرالي أن أولسون رتب لرجل أعمال أمريكي باكستاني - يقضي الآن عقوبة السجن الفيدرالي لمدة 12 عامًا بتهمة التبرعات غير القانونية لحملات انتخابية وجرائم ضريبية - لدفع 25 ألف دولار من فواتير التعليم التي مكنت صديقة السفير من الانتقال إلى نيويورك والحضور. كلية الدراسات العليا للصحافة بجامعة كولومبيا.

وتظهر السجلات أن أولسون عاش حياة حب معقدة كان من الممكن أن تجعله عرضة للابتزاز. 

وأثناء وجوده في باكستان من عام 2012 إلى عام 2015، واعد عدة نساء على الرغم من أنه كان متزوجًا من دبلوماسي أمريكي آخر، كان يعمل في ذلك الوقت سفيرًا إلى ليبيا، حسبما تظهر وثائق المحكمة التي قدمها محاموه. 

أخبر أولسون مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه أسر لرئيس محطة وكالة المخابرات المركزية في إسلام أباد بشأن عاداته في المواعدة، لكن سجلات المحكمة تشير إلى أنه لم يبلغ عن اتصالاته مع مسؤولي الأمن الدبلوماسي الأمريكي وفقًا لقواعد مكافحة التجسس التابعة لوزارة الخارجية.

ومن المقرر أن يصدر الحكم على أولسون (63 عاما) أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في واشنطن يوم الثلاثاء بعد اعترافه بالذنب العام الماضي في جريمتين. في التهمة الأولى، اعترف أولسون بأنه عندما كان سفيراً لدى باكستان، فشل في الكشف عن حصوله على تذكرة سفر على الدرجة الأولى بقيمة 18 ألف دولار للسفر إلى لندن لإجراء مقابلة عمل مع شركة استثمار في الخليج العربي. 

وفي التهمة الثانية، اعترف بأنه مارس ضغوطًا غير مشروعة على مسؤولين أمريكيين نيابة عن حكومة قطر في عام 2017، منتهكًا قانون 'التهدئة' الفيدرالي الذي منعه من القيام بذلك لمدة عام بعد تقاعده من وزارة الخارجية.

ولم يتم اتهامه بارتكاب مخالفات تتعلق بالماس أو الرسوم الدراسية لصديقته، لكن وزارة العدل قالت فيما يتعلق بالحكم عليه إن الحلقات تظهر نمطًا من السلوك غير الأخلاقي. وفي ملفات المحكمة، وصف ممثلو الادعاء مجوهرات الأمير بأنها 'هدية باهظة وغير مناسبة بشكل واضح'، واتهموا أولسون بالكذب لتجنب المساءلة.

وبعد ترشيحه سفيرًا لدى باكستان، أدلى أولسون بشهادته في جلسة تأكيد تعيينه في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في يوليو 2012. (Win McNamee/Getty Images)

وبموجب المبادئ التوجيهية الفيدرالية لإصدار الأحكام، يمكن أن يتلقى أولسون عقوبة السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، على الرغم من أن محاميه قالوا إنه لا ينبغي عليه أن يقضي أي وقت خلف القضبان. 

وكتب جيه مايكل هانون، أحد محاميه، في مذكرة إلى المحكمة: 'إن مسيرته المهنية وخدمته لبلاده لم تكن سوى مشرفة'، مشيراً إلى أن موكله قد تم استهدافه بشكل غير عادل من قبل المدعين العامين المتحمسين بشكل مفرط. ورفض حنون إجراء مقابلة للسجل ولم يرد على قائمة الأسئلة المكتوبة.

وفي السنوات الأخيرة، كثفت وزارة العدل تطبيق قوانين التأثير الأجنبي. وسعى أعضاء الكونجرس أيضًا إلى تضييق الخناق على الممارسة السرية المتمثلة في قيام أفراد عسكريين أمريكيين متقاعدين بالعمل كمستشارين أو مقاولين لقوى أجنبية.

وبدأت مشاكل أولسون القانونية والرومانسية بعد أن قدم تقاريره إلى إسلام أباد بصفته سفيرًا للولايات المتحدة في عام 2012. 

وكانت العلاقات الأمريكية الباكستانية في حالة يرثى لها بسبب الغارة العسكرية الأمريكية الجريئة على البلاد قبل عام لقتل مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن. 

وأغلقت باكستان أيضًا طرق الإمداد البرية الأمريكية للحرب في أفغانستان ردًا على غارة جوية لحلف شمال الأطلسي أدت إلى مقتل عشرين جنديًا باكستانيًا.

وبينما كانت مهمة أولسون الأساسية هي تهدئة التوترات مع قادة الجيش والمخابرات الباكستانيين الأقوياء، فقد بدأ أيضًا في مقابلة منى حبيب، وهي مراسلة تلفزيونية شابة تعمل في البلاد، حسبما تظهر سجلات المحكمة. 

لقد تواعدا لمدة عامين لكنهما انفصلا في أواخر عام 2014 بعد أن اكتشف حبيب، وهو مواطن بريطاني، أن السفير كان يخون زوجته، حسبما اعترف محامو أولسون في وثائق المحكمة أنهما كانا يتواعدان 

وكتب المحامون أن أولسون لم يكن كذلك.

ارتكاب مخالفات الامارات العربيه المتحده التحقيقات الفيدرالي الخارجية الأمريكي الخارجية الأمريكية العلاقات النسائية الولايات المتحدة الولايات المتحد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إصابة فنانة شهيرة بـ نزيف حاد أثناء عملية جراحية خطيرة .. صورة

بعد كارثة المغرب| العالم الهولندي يفجر مفاجأة عن موقع الزلزال القادم.. ومصر تتعرض لـ 8 هزات

محاكمة جديدة لـ مرتضى منصور بتهمة سب وإزعاج محامى الأهلى

موقف مهاجم الأهلي الجديد من المشاركة في السوبر الإفريقي| خاص

نجم كبير في نادٍ عالمي .. فشل صفقة بديل محمد صلاح باتحاد جدة

أزمة حسين الشحات والشيبي تصل نقطة النهاية| تفاصيل القرار الأخير للجنة التظلمات.. وهذا موقف بيراميدز

منع إشارة البث.. كاف يتخذ قرارا صادما ضد بي إن سبورتس

100 ألف جنيه مني للجدعان الشقيانين| أحمد العوضي : جاوبوا على السؤال دا

موضوعات متعلقة

الرئيس الموريتاني يتقدم بالتعازي والمواساة لحكومة المغرب وأسر ضحايا الزلزال المدمر

قادة العشرين يكشفون موقفهم من استخدام القوة في أوكرانيا |تفاصيل

وسط اتهام لها بالشيخوخة| بيلوسي ترشح نفسها نائبة عن كاليفورنيا.. لهذا السبب

أذربيجان تتهم أرمينيا بفتح النار ضد جنودها

فرق الإنقاذ اليونانية تنتقل إلى القرى الأكثر تضررا من الفيضانات

الشرطة تفرق نشطاء المناخ المحتجين على طريق سريع في هولندا

مصرع مدني وإصابة آخر في قصف أوكراني لمدينة دونيتسك

الجزائر تفتح مجالها الجوي لنقل المساعدات الإنسانية إلى المغرب

ترشيحاتنا

أحمد موسى: قمة العشرين شهدت ترحيبا كبيرا من ناريندا مودي بالرئيس السيسي

أرتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر في المغرب إلى 1305 أشخاص

مصرع مواطن فرنسي وإصابة 8 آخرين جراء زلزال المغرب

تعرف على مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر للموظفين

60 دقيقة| جهز ساعتك للتأخير.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي

تغيير عاداتنا الاستهلاكية.. إجراءات حكومية ضرورية لضمان استخدام مستدام ومتوازن للموارد العالمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إنجاب مولودها الأول.. شاهد أجمل إطلالات الفنانة جوري بكر

Poor Things يحصد جائزة الأسد الذهبي من مهرجان فينيسيا |صور

5 فوائد خارقة لتناول الجرجير.. اعرفها

كيف تحمي نفسك من أضرار الزلازل

فيديو

اعتدى على صغار وقاصرات.. قرار قضائي عاجل ضد صيدلي مدينة نصر

سر المكالمة.. محمد يحيى يفجر مفاجأة عن أزمة أغنية العقد لـ إليسا

أمير شاهين : حياتى اتغيرت بوجود عيلتي وأولادي

120 ثانية من الرعب.. تفاصيل زلزال المغرب المدمر.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ