حصيلة جديدة لضحايا الزلزال المدمر في المغرب

أعلن التلفزيون المغربي الرسمي، اليوم السبت، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 1305 قتلى و1832 جريحًا.

ووجه العاهل المغربي، الملك محمد السادس، بإعلان الحداد الوطﻧﻲ ﻟﻣدة 3 أﯾﺎم، ﻣﻊ ﺗﻧﻛﯾس اﻷﻋﻼم اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓوق ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ؛ بسبب الزلزال المدمر.

وأمر ملك المغرب، بتزويد اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺗﺿررة، ﺑﺎﻟﻣﺎء اﻟﺻﺎﻟﺢ ﻟﻠﺷرب، وﺗوزﯾﻊ ﺣﺻص ﻏذاﺋﯾﺔ، وﺧﯾﺎم، وأﻏطﯾﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻛوﺑﯾن.

كما وجه بفتح حساب ﺧﺎص لدى الخزينة وبنك المغرب؛ بهدف ﺗﻠﻘﻲ المساهمات التطوعية التضامنية للمواطنين والهيئات الخاصة والعمومية.

ووجه الملك محمد السادس، بتشكيل لجنة وزارية؛ لوﺿﻊ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻹﻋﺎدة ﺗﺄھﯾل وﺗﻘدﯾم اﻟدﻋم ﻹﻋﺎدة ﺑﻧﺎء اﻟﻣﻧﺎزل اﻟﻣدﻣرة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺗﺿررة ﻓﻲ أسرع وقت.

وأمر العاهل المغربي، وزﯾر اﻷوﻗﺎف واﻟﺷؤون اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، بداء ﺻﻼة اﻟﻐﺎﺋب ﻋﻠﻰ أرواح ﺿﺣﺎﯾﺎ الزلزال.