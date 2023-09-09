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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر في المغرب إلى 1305 أشخاص

صدى البلد

أعلنت وزارة الداخلية المغربية ،اليوم السبت، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 1305 حالة وفاة.

وأضافت وزارة الداخلية المغربية أن أعداد الجرحى جراء الزلزال أرتفعت إلى 1832 بينهم 1220 في حالة حرجة.

ولفتت الوزارة الداخلية إلى أن السلطات تواصل جهودها لتسريع عمليات إنقاذ وإجلاء الجرحى.

أعلنت المملكة المغربية ،اليوم السبت، حدادا وطنيا لثلاثة أيام بعد الزلزال المدمّر.

وذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني ومقره الرباط أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر، وأن مركزه يقع في إقليم الحوز جنوب غرب مدينة مراكش التي تعتبر مقصدًا سياحيًا كبيرًا.

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