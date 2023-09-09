لمدة 20 ثانية وبقوة 30 قنبلة ذرية.. كيف تحدث الزلازل ولماذا تضرر المغرب؟

رغم كون الزلزال الذي شهدته المغرب جاء بقوة 30 قنبلة ذرية، بحسب ما قاله علماء لصحيفة صنداي تايمز، إلا أنه لو كان قد حدث في مكان أكثر ازدهارًا وأفضل استعدادًا من العالم، لن نري هذا العدد الكبير من الضحايا والذي من المتوقع أن يزداد بحسب الهزات الأرتدادية وعقب نتائج جهود الإنقاذ والأسعاف.

وبحسب صنداي تايمز، أطلق الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة والذي ضرب منطقة على بعد 40 ميلاً جنوب غرب مراكش ليلة الجمعة، نفس كمية الطاقة التي تطلقها 30 قنبلة ذرية مثل التي ضربت هيروشيما. يدعم ذلك حقيقة أن عددًا من المباني التاريخية تضررت أو دمرت في مراكش نفسها، بما في ذلك المساجد التاريخية وأجزاء من أسوار المدينة.

لماذا يحدث الزلزال؟

تقع المغرب بالقرب من حدود الصفائح التكتونية التي تمثل نقطة الوصل بين الصفيحة الأوراسية في الشمال واللوحة الأفريقية في الجنوب. بدأت هاتان الصفيحتان بالتصادم منذ ملايين السنين، مما أدى إلى ظهور سلاسل الجبال بما في ذلك جبال الألب وقمم الأطلس الكبير في المغرب حيث يقع مركز هذا الزلزال.

لا تزال الصفيحة الأفريقية تتحرك نحو الشمال بمعدل 2.5 سم سنويًا، مما يؤدي باستمرار إلى الضغط على الصدوع في المنطقة، والتي تطلق بعد ذلك بشكل دوري إجهادًا متراكمًا على شكل زلازل.

لم يكن من الضروري أن يكون الزلزال قاتلا، وفي أجزاء من العالم أفضل استعدادا - وأبرزها كاليفورنيا - فإن حدثا بهذا الحجم من شأنه أن يسبب الحد الأدنى من الأضرار وخسائر قليلة في الأرواح، إن وجدت. ومع ذلك، كما لا يكل مهندسو الزلازل من القول، "الزلازل لا تقتل الناس - المباني تقتل الناس". ما يهدفون إليه هو أنه إذا تم تشييد المباني بشكل صحيح، فإنها ستبقى منتصبة عندما تهتز الأرض وتحمي حياة من بداخلها.

ومن المؤسف أن خطر الزلازل في المغرب ـ كما هي الحال في العديد من البلدان النامية الأخرى ـ تتفوق عليه قضايا أكثر إلحاحاً وتعتبر ذات أولوية منخفضة نسبياً، وبالتالي فإن مستوى الاستعداد غير كاف. يتم رمي العديد من المباني مع القليل من الاهتمام بالتهديد بالزلازل ونتيجة لذلك تنهار حتى عندما يكون مستوى الاهتزاز معتدلاً للغاية.

سبب آخر للتأثير الشديد لزلزال الأمس هو أنه كان سطحيًا بشكل خاص، على عمق 18 كيلومترًا فقط. وهذا يضمن انتقال جزء كبير من الطاقة الزلزالية إلى السطح، وبالتالي زيادة قدرتها التدميرية إلى الحد الأقصى. ولم يكن من المفيد أيضًا أن يكون توقيت الزلزال حوالي الساعة 11 مساءً يعني أن العديد من الناس كانوا في منازلهم وربما نائمين في السرير. ولحسن الحظ، يبدو أن الاهتزاز استمر لمدة 20 ثانية فقط ولو طالت المدة لكان التأثير أسوأ بكثير.

أما بالنسبة للشعب المغربي، فإن مشاكله ربما لم تنته بعد. عادة ما تتبع الزلازل الكبيرة هزات ارتدادية، يمكن أن يكون بعضها بحجم الحدث الأصلي. حدثت صدمة بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر بعد حوالي 20 دقيقة من وقوع الزلزال الرئيسي، ومن المتوقع حدوث هزات أخرى في الأيام، وربما الأسابيع المقبلة. وقد يؤدي ذلك إلى إعاقة عمليات البحث والإنقاذ، كما قد يؤدي أيضًا إلى هدم المباني المتضررة بالفعل، مما يؤدي إلى وقوع المزيد من الضحايا والمساهمة في العدد النهائي للقتلى الذي يمكن أن يصل بسهولة إلى الآلاف.