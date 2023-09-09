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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة كفر الشيخ يشارك في افتتاح أسبوع الشباب .. صور

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ

شارك الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، في افتتاح أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر تحت شعار «الجمهورية الجديدة حلم وطن» ، والذي تنظمه جامعة حلوان.

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والتقى رئيس جامعة كفر الشيخ، بوفد الجامعة المشارك فى الأسبوع، بحضور الدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية، وممثلي الإدارة العامة لرعاية الشباب، وحث الطلاب المشاركين على بذل الجهد وتحقيق مراكز متقدمة باسم جامعة كفر الشيخ فى فعاليات ومسابقات الأسبوع، متمنياً لأفراد البعثة كل التوفيق وطالبهم بالمنافسة بشرف والحفاظ على الروح الرياضية و الحرص على سلامتهم و سلامة منافسيهم من الجامعات الأخرى.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، على اهتمام جامعة كفر الشيخ بالأنشطة الطلابية المختلفة والمشاركة الإيجابية في هذا التجمع الطلابي الكبير والتواصل الفعال بين كل الجامعات المصرية، مشيراً إلى أن أسبوع شباب الجامعات المصرية يُعد من أهم اللقاءات الشبابية التي تجمع الشباب على مستوى الجامعات والمعاهد المصرية ويضم العديد من الفعاليات والأنشطة التي من شأنها اكتشاف المواهب والإبداعات المختلفة التي يملكها الطلاب وتنميتها.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن جامعة كفر الشيخ تشارك في أسبوع شباب الجامعات بوفد يضم 130 طالباً وطالبة ومشرفين ينافسون على المراكز الأولى في جميع المسابقات المختلفة، متمنيا نجاح أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر في تحقيق أهدافه.

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