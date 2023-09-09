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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بتخفيضات 30%.. افتتاح معرض أهلا مدارس في كفر الشيخ

معرض أهلا مدارس
معرض أهلا مدارس

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن بدء تشغيل معارض أهلا مدارس بمحافظة كفر الشيخ، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإقامة العديد من المعارض المختلفة.

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كفر الشيخ .. بدء تشغيل معارض أهلا مدارس بنسبة تخفيض 30%

يأتي هذا لإتاحة وتوفير السلع للمواطنين ومستلزمات المدارس بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية؛ تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة المستمرة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين.
 

تم افتتاح معرض أهلا مدارس"، بمدينة كفر الشيخ، بجوار مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، بالتعاون مع الغرفة التجارية بالمحافظة، برئاسة المحاسب حاتم عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، بنسبة تخفيضات تتراوح بين 25 لـ 30%، وجرى توفير الزي المدرسي والحقائب المدرسية، والأحذية، ومستلزمات المدارس من أقلام وكشاكيل وأدوات هندسية وألوان وغيرهم.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن المعارض سوف افتتاحها في  مراكز ومدن المحافظة، لتوفير  كافة مستلزمات الدراسية التي يحتاجها الطلاب في المدارس، من كشاكيل وكراسات وأقلام، وغيرها، بأسعار مخفضة وخصومات كبيرة، وذلك لرفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أن المعارض ستبيع للجمهور كل ما يتعلق بالأدوات المدرسية التي يحتاجها الطالب في رحلته المدرسية طوال العام، بالإضافة لبيع الملابس الجاهزة أيضا لسد احتياجات الطلبة ورفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور.

وفي سياق متصل، أعلنت الغرفة التجارية بكفر الشيخ، برئاسة حاتم عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة، عن إطلاق مبادرة "أهلا بالمدارس"،من خلال تجهيز معارض لعرض كافة مستلزمات المدارس، التي يحتاجها الطلاب بأسعار مخفضة لتسهيل على المواطنين.

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