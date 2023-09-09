كفر الشيخ .. بدء تشغيل معارض أهلا مدارس بنسبة تخفيض 30%

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن بدء تشغيل معارض أهلا مدارس بمحافظة كفر الشيخ، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإقامة العديد من المعارض المختلفة، لإتاحة وتوفير السلع للمواطنين ومستلزمات المدارس بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية، وكذلك تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة المستمرة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين.



تم افتتاح معرض أهلا مدارس"، بمدينة كفر الشيخ، بجوار مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، بالتعاون مع الغرفة التجارية بالمحافظة، برئاسة المحاسب حاتم عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، بنسبة تخفيضات تتراوح بين 25 لـ 30%، وجرى توفير الزي المدرسي والحقائب المدرسية، والأحذية، ومستلزمات المدارس من أقلام وكشاكيل وأدوات هندسية وألوان وغيرهم.



وأكد محافظ كفر الشيخ، أن المعارض سوف افتتاحها في مراكز ومدن المحافظة، لتوفير كافة مستلزمات الدراسية التي يحتاجها الطلاب في المدارس، من كشاكيل وكراسات وأقلام، وغيرها، بأسعار مخفضة وخصومات كبيرة، وذلك لرفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط.



وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن المعارض ستبيع للجمهور كل ما يتعلق بالأدوات المدرسية التي يحتاجها الطالب في رحلته المدرسية طوال العام، بالإضافة لبيع الملابس الجاهزة أيضا لسد احتياجات الطلبة ورفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور.



وأعلنت الغرفة التجارية بكفر الشيخ برئاسة المحاسب حاتم عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة الغرفة، عن إطلاق مبادرة "أهلا بالمدارس"، وذلك من خلال تجهيز معارض لعرض كافة مستلزمات المدارس، التي يحتاجها الطلاب بأسعار مخفضة لتسهيل على المواطنين.