علاء مقلد: لا أبحث عن مناصب داخل الزمالك

قال اللواء علاء مقلد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، إنه كان لديه رغبة قوية فى التواجد خلال انتخابات القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة والمقرر لها يوم 20 أكتوبر.

وأضاف علاء مقلد فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني: “ترشحت فى انتخابات نادي الزمالك من أجل الاستمرار فى خدمة النادي ولدي رغبة دائمًا فى التواجد داخل النادي الذي أملك تاريخ به”.

وأردف علاء مقلد: “لم أترشح علي منصب رئيس النادي أو النائب أو أمين صندوق لأنني أريد خدمة الزمالك فقط ولا أبحث عن مناصب”.

وتابع: “مرتضي منصور أفضل رئيس نادي تعاملت معه هو وجلال إبراهيم”.