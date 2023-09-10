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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شاب يبدع في الغناء والإنشاد بالوادي الجديد.. فيديو

الشاب محمد انور
الشاب محمد انور

تعتبر محافظة الوادي الجديد من المحافظات الولادة للمواهب، ومن المواهب الشابة التقى صدى البلد بالشاب ”محمد أنور ”صاحب الـ 25 عاما، والذي لم يستسلم للأعمال الروتينية فقرر أن يقتحم مجال الفن.

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يقول محمد أنور: ”بدأت مسيرتي في مجال الغناء منذ طفولتي وتم اكتشاف موهبتي في برنامج عرب ستار أكاديمي، وحصل علي المركز الأول في مسابقة قناة صوت العرب.

وأكد أنور أن صاحب الفضل الأول والأخير عليه هو ربنا سبحانه وتعالى ثم عائلته وخاصة والده ووالدته لدعمهم الكامل وتشجيعهم له.

وواجه ”محمد أنور ”العديد من الصعوبات والتحديات في حياته، ولا ينكر انه في فترة من الفترات يأس وانسحب، ولكن عزيمته وإصراره منعته من ذلك حيث عاد مرة أخرى أملا في الله -عز وجل-  انه سيصل إلى هدفه تاركا كل الصعوبات خلف ظهره، محطما كل الحواجز وصولا إلى هدفه.

ويؤمن ”محمد أنور ”أن الطموح هو المحرك الأساسي للنجاح فلم يقف طموحه عند حد معين وقرر التوغل في هذا المجال أكثر وأكثر.

ووجه أنور رسالة لكل صاحب موهبة أن يسعى جاهدا لتحقيق موهبته ولا ييأس من أي صعوبات تواجهه معلنا أن طريق الألف ميل يبدأ بخطوة.

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IMG-20230906-WA0035
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