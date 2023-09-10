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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجلاء بدر تخطف الأنظار عبر إنستجرام.. شاهد

نجلاء بدر
نجلاء بدر

شاركت الفنانة نجلاء بدر متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وظهرت نجلاء في الصورة بإطلالة متميزة معتمدة فيها على الميكب الهادي الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها السوداء علي كتفيها.

آثارت الفنانة نجلاء بدر، الجدل بعد ظهورها في مهرجان القاهرة للدراما، وذلك بسبب ظهورها بملامح مختلفة

وتعرضت نجلاء بدر، للعديد من التساؤلات من الجمهور بسبب شكلها المختلف، وتغير ملامحها بشكل ملحوظ، فهل خضعت لعملية تجميل؟.

وتحرص نجلاء بدر، على الظهور بشكل مميز ولافت في المهرجانات، وتميل إلى ارتداء الفساتين المختلفة التي تكشف جمالها. 

ومن الناحية الجمالية تفضل نجلاء بدر، اختيار الألوان الناعمة والمميزة التي تكشف عن جمالها، واختيار أحمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما تختار نجلاء بدر، الشعر الطويل الذي يتناسب مع ملامحها.

 

أزمة نجلاء بدر

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