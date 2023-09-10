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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مفاجأة تقلب الموازين.. جوجل تؤجل إطلاق نظام Android 14

Android 14
Android 14

كان لدى محبي نظام أندرويد مخاوف بشأن إصدار جوجل الجديد Android 14، واتضح أن مخاوفهم كانت مبررة، حيث أجلت الشركة الأمريكية إطلاق نظامها البيئي الجديد الخاص بها إلى أوائل شهر أكتوبر المقبل.

وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، أطلقت جوجل نظام التشغيل Android 13، خلال العام الماضي وبالتحديد في منتصف شهر أغسطس، ولكن هذا العام، سيحتاج عشاق أندرويد إلى التحلي بالصبر لبضعة أسابيع أخرى حتى يأتي خليفته، وتشير الخطة المعدلة إلى أن تاريخ إطلاق النسخة المستقر أصبح 4 أكتوبر 2023.

 

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جوجل تؤجل إطلاق نظام Android 14

كانت شركات تصنيع الهواتف الذكية تتوقع إطلاق الإصدار المستقر من Android 14، يوم 5 سبتمبر ولكن جوجل قد أخرت إصدار كود مصدر أندرويد 14 إلى الشهر المقبل.

 وقالت جوجول لشركائها إن الثغرات الأمنية المفصلة في ملاحظات الإصدار الأمني ​​لنظام Android 14 سيتم نشرها في 4 أكتوبر، وهو نفس يوم إطلاق هاتفها الجديد Pixel 8، لذلك قد يكون هذا هو تاريخ الإصدار المتوقع.

تجدر الإشارة إلى أن تأجيل جوجل لإطلاق النسخة النهائية من Android 14، قد يؤدي إلى تعطيل خطط الشركات المصنعة للهواتف الذكية الأخرى، وفي الوقت نفسه يتزامن تاريخ 4 أكتوبر مع حدث إطلاق Pixel 8، لذا من المتوقع أت تتلقى أجهزة جوجل فقط نظام أندرويد 14 أولا، بينما ستحتاج العلامات التجارية الأخرى إلى اتباع جداولها الزمنية الخاصة.

الجدير بالذكر أنه قبل إطلاق الإصدار المستقر لنظام Android 14، تعمل جوجل على تحديث العلامة التجارية لنظام أندرويد وتمنحنا شعارا جديدا بحرف كبير A، وعلاوة على ذلك، فإن هذه العلامة التجارية الجديدة مصحوبة بصورة رمزية ثلاثية الأبعاد محدثة لروبوت أندرويد، والتي تبدو أكثر أثارة من أي وقت مضى .

وقد أصبح شعار أندرويد الجديد يتماشى الآن مع لغة تصميم شعار جوجل، حيث قامت الشركة بتبديل كلمة "android" إلى "Android" مع التغيير الأخير، ويخضع شعار ثاني أكبر نظام تشغيل في العالم، لتطوير بعد ما يقرب من أربع سنوات على التحديث الأخير الذي قامت به جوجل خلال عام 2019 مع  إصدار Android 10، حيث قامت جوجل آنذاك بتحديث علامة أندرويد التجارية بشعار صغير بالكامل وروبوت ثابت ومسطح الشكل إلى جانب اسم العلامة التجارية.

شعار أندرويد
Android 14 أندرويد جوجل أندرويد 14 موعد إطلاق أندرويد 14

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