خليك جاهز.. هذه الهواتف ستحصل على Android 14 قريبا

طرحت جوجل الإصدار التجريبي الجديد من نظام التشغيل Android 14، وهذا يعني أن الشركة تقترب من طرح الإصدار المستقر من أحدث نظام تشغيلي لها، والذي من المقرر أن يصدر الشهر المقبل، لذا يتساءل الكثير من الناس، ما إذا كانت هواتفهم ستتلقى تحديث Android 14 الرسمي أم لا.

هواتف ستحصل على Android 14

ستكون أجهزة جوجل Google Pixel مثل Pixel 4a 5G، من بين أوائل هواتف أندرويد التي ستتلقى تحديث Android 14 الرسمي.

ولكن لن يقتصر الأمر على مستخدمي Pixel فقط الذين سيستفيدون من نظام Android 14، إذ تعمل شركات كبيرة أخرى مثل سامسونج وشاومي وOnePlus أيضا على برامج Android 14 Beta الخاصة بها.

ما سبق يعني أنه بعد إصدار جوجل لنظام Android 14 لأجهزة Pixel، فمن المرجح أن تحذو هذه الشركات المصنعة حذوها وتجعل التحديث متاحا لأجهزتها المدعومة، لذا سنوضح لك فيما يلي بعض الأجهزة التي من المتوقع أن تكون متوافقة مع Android 14 ومتى يمكنك توقع طرح التحديث لمختلف الشركات المصنعة.

Google Pixel

قائمة بأجهزة Pixel المؤهلة لتحديث Android 14

إذا كنت تمتلك أي من أجهزة جوجل بكسل، حيث بدءا من Pixel 4a 5G وصولا إلى أحدث الموديلات مثل Pixel 7 وPixel Fold وPixel Tablet، فمن المتوقع أن تتلقي هذه الأجهزة تحديث Android 14، من بينها:

Pixel 4a 5G

Pixel 5

Pixel 5a

Pixel 6 / 6 Pro

Pixel 6a

Pixel 7 / 7 Pro

Pixel 7a

Pixel Fold

Pixel Tablet

أجهزة سامسونج المؤهلة لتحديث Android 14

يمكن لمستخدمي هواتف سامسونج الرائدة أن يتوقعوا رؤية هذا التحديث على أجهزتهم في وقت مبكر من الشهر المقبل أو شهر أكتوبر، ومن بين هذه الأجهزة ما يلي:

Galaxy S23 / S23+ / S23 Ultra

Galaxy S22 / S22+ / S22 Ultra

Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra

Galaxy S21 FE

Galaxy Z Fold 5 / Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4 / Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3 / Z Flip 3

Galaxy A04

Galaxy A13

Galaxy A14

Galaxy A23

Galaxy A24

Galaxy A33

Galaxy A34

Galaxy A52 / A52 5G / A52s

Galaxy A53

Galaxy A54

Galaxy A72

Galaxy A73

Galaxy F14 5G

Galaxy F23

Galaxy F54

Galaxy M23

Galaxy M33

Galaxy M53

Galaxy M54

Galaxy Xcover 6 Pro

Galaxy Tab S9 / S9+ / S9 Ultra

Galaxy Tab S8 / S8+ / S8 Ultra

هواتف سامسونج

هواتف شاومي المؤهلة لتحديث Android 14

تقوم شركة شاومي بخطوة ملحوظة من خلال الانضمام إلى برنامج Android 14 Beta لبعض أجهزتها الرئيسية، لذا من المتوقع أن تتلقي قائمة الهواتف التالية تحديث Android 14:

Xiaomi 12 / 12 Pro / 12T / 12T Pro / 12S / 12S Pro / 12S Ultra / 12 Lite

Xiaomi 13 / 13 Pro / 13 Ultra / 13 Lite

Xiaomi Mix Fold 2

Xiaomi Civi 1S / 2 / 3

Xiaomi Pad 6 / 6 Pro

Redmi Note 11R / 11T Pro / 11T Pro+

Redmi Note 12 / 12 Pro / 12 Pro+ / 12 Pro Speed / 12 S / 12 Turbo

Redmi Note Discovery

Redmi K40S

Redmi K50 / K50 Pro / K50 Gaming / K50i / K50 Ultra

Redmi K60 / K60E / K60 Pro

POCO C51, C55

POCO X4 5G / X4 GT

POCO X5 / X5 Pro

POCO F4 / F4 GT

POCO F5 / F5 Pro

POCO M4 / M5

هواتف شاومي

أجهزة وان بلس المؤهلة لتحديث Android 14

تتمتع شركة وان بلس بتاريخ قوي في المشاركة النشطة في برامج Android Beta من جوجل، بدءًا من Android 9، وهذا العام ليس استثناءً، أصدرت شركة تصنيع الهواتف الصينية للتو إعلانًا مثيرا مفاده أن نظام OxygenOS 14 المستند إلى نظام التشغيل Android 14 سيكون متاحًا في جميع أنحاء العالم في 25 سبتمبر الجاري، على هذه الهواتف:

OnePlus 11 / 11R

OnePlus 10T / 10 Pro / 10R

OnePlus 9 / 9 Pro / 9RT

OnePlus Nord 2T

OnePlus Nord CE 2 Lite

OnePlus Nord N300 5G

OnePlus Ace 2 / Ace Pro / Ace / Ace Racing

هواتف وان بلس

هواتف آسوس المؤهلة لتحديث Android 14

توفر آسوس عادةً تحديثين رئيسيين لنظام أندرويد لأجهزتها، مما يعني أن جميع هواتف آسوس الذكية التي تم إصدارها العام الماضي وهذا العام ستتلقى تحديث Android 14، من بينها الإصدارات التالية:

ASUS ROG Phone 7 / 7 Ultimate

ASUS ROG Phone 6 / 6 Pro / 6D / 6D Ultimate

ASUS Zenfone 9

ASUS Zenfone 10

هواتف آسوس

أجهزة فيفو المؤهلة لتحديث Android 14

تشارك كلا العلامتين التجاريتين Vivo وiQOO بنشاط في برنامج Android 14 Beta هذا العام، وستحصل الهواتف التالية على تحديث Android 14:

X90 / X90 Pro

X100

X80 / X80 Pro

X70 Pro / X70 Pro+

Y35

Y53s

Y75

Y75 5G

V25 / V25 Pro

V23 / V23e 5G / V23 Pro

T1 / T1 Pro / T1x

iQOO 11 / Pro

iQOO 9 / 9 Pro / 9T / 9 SE

iQOO 8 / 8 Pro / Neo 8

iQOO 7 / Neo 7 / Neo 7 Pro

iQOO Z7 / Z7x / Z7s

iQOO Neo 6

iQOO Z6 / Z6 Pro / Z6 Lite

هواتف فيفو

هواتف أوبو المؤهلة لتحديث Android 14

قامت شركة أوبو OPPO بإجراء تغيير كبير في سياسة التحديث الخاصة بها، حيث أصبحت تقدم أربع سنوات رائعة من تحديثات البرامج الرئيسية، لذا من المترقب أن تحصل الهواتف التالية على تحديث Android 14:

Find N2 / N2 Flip

Find X5 / X5 Pro

Reno 9 / 9 Pro / 9 Pro+

Reno 8 / 8 Pro

Reno 7 / 7 Pro

Reno 6 / 6 Pro

Reno 8T / 8T 5G

A1 / A1x

K10 Series

A56s

A58 5G

A78

A96

F23 Series

F21 Series

F19 Series

هواتف أوبو

هواتف ريلمي المؤهلة لتحديث Android 14

فيما يلي قائمة بالأجهزة التي من المتوقع أن تتلقى تحديث Realme UI 5.0 المبني على Android 14 من ريلمي:

Realme GT Neo 5 / GT Neo 5 SE

Realme GT3 / GT Neo 3 / GT Neo 3T

Realme GT2 / GT2 Pro / GT2 Explorer Master / GT Neo 2T

Realme GT 5G

Realme 10 / 10S / 10 5G / 10 Pro / 10 Pro+ / 10T

Realme 9 / 9 Pro / 9 Pro+

Realme C33 2023 / C33 / C55 / C30s

Realme V20 / V23 / V23i / V25

Realme Q5 / Q5 Pro / Q5i

Realme Narzo N55 / 50 5G / 50 Pro 5G

هواتف ريلمي

أجهزة موتورولا المؤهلة لتحديث Android 14

Motorola Razr 40 / Razr 40 Ultra

Motorola Razr 2022

Moto G13 / G14 / G23 / G53 / G73

Motorola G Stylus 5G

Motorola G Power 5G

Motorola Edge 40 / 40 Pro

Motorola Edge 30 / 30 Pro / 30 Ultra / 30 Neo / 30 Fusion

Motorola Edge

Motorola Defy 2