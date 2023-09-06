خليك جاهز.. هذه الهواتف ستحصل على Android 14 قريبا

طرحت جوجل الإصدار التجريبي الجديد من نظام التشغيل Android 14، وهذا يعني أن الشركة تقترب من طرح الإصدار المستقر من أحدث نظام تشغيلي لها، والذي من المقرر أن يصدر الشهر المقبل، لذا يتساءل الكثير من الناس، ما إذا كانت هواتفهم ستتلقى تحديث Android 14 الرسمي أم لا.
هواتف ستحصل على Android 14
ستكون أجهزة جوجل Google Pixel مثل Pixel 4a 5G، من بين أوائل هواتف أندرويد التي ستتلقى تحديث Android 14 الرسمي.
ولكن لن يقتصر الأمر على مستخدمي Pixel فقط الذين سيستفيدون من نظام Android 14، إذ تعمل شركات كبيرة أخرى مثل سامسونج وشاومي وOnePlus أيضا على برامج Android 14 Beta الخاصة بها.
ما سبق يعني أنه بعد إصدار جوجل لنظام Android 14 لأجهزة Pixel، فمن المرجح أن تحذو هذه الشركات المصنعة حذوها وتجعل التحديث متاحا لأجهزتها المدعومة، لذا سنوضح لك فيما يلي بعض الأجهزة التي من المتوقع أن تكون متوافقة مع Android 14 ومتى يمكنك توقع طرح التحديث لمختلف الشركات المصنعة.
قائمة بأجهزة Pixel المؤهلة لتحديث Android 14
إذا كنت تمتلك أي من أجهزة جوجل بكسل، حيث بدءا من Pixel 4a 5G وصولا إلى أحدث الموديلات مثل Pixel 7 وPixel Fold وPixel Tablet، فمن المتوقع أن تتلقي هذه الأجهزة تحديث Android 14، من بينها:
Pixel 4a 5G
Pixel 5
Pixel 5a
Pixel 6 / 6 Pro
Pixel 6a
Pixel 7 / 7 Pro
Pixel 7a
Pixel Fold
Pixel Tablet
أجهزة سامسونج المؤهلة لتحديث Android 14
يمكن لمستخدمي هواتف سامسونج الرائدة أن يتوقعوا رؤية هذا التحديث على أجهزتهم في وقت مبكر من الشهر المقبل أو شهر أكتوبر، ومن بين هذه الأجهزة ما يلي:
Galaxy S23 / S23+ / S23 Ultra
Galaxy S22 / S22+ / S22 Ultra
Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra
Galaxy S21 FE
Galaxy Z Fold 5 / Z Flip 5
Galaxy Z Fold 4 / Z Flip 4
Galaxy Z Fold 3 / Z Flip 3
Galaxy A04
Galaxy A13
Galaxy A14
Galaxy A23
Galaxy A24
Galaxy A33
Galaxy A34
Galaxy A52 / A52 5G / A52s
Galaxy A53
Galaxy A54
Galaxy A72
Galaxy A73
Galaxy F14 5G
Galaxy F23
Galaxy F54
Galaxy M23
Galaxy M33
Galaxy M53
Galaxy M54
Galaxy Xcover 6 Pro
Galaxy Tab S9 / S9+ / S9 Ultra
Galaxy Tab S8 / S8+ / S8 Ultra
هواتف شاومي المؤهلة لتحديث Android 14
تقوم شركة شاومي بخطوة ملحوظة من خلال الانضمام إلى برنامج Android 14 Beta لبعض أجهزتها الرئيسية، لذا من المتوقع أن تتلقي قائمة الهواتف التالية تحديث Android 14:
Xiaomi 12 / 12 Pro / 12T / 12T Pro / 12S / 12S Pro / 12S Ultra / 12 Lite
Xiaomi 13 / 13 Pro / 13 Ultra / 13 Lite
Xiaomi Mix Fold 2
Xiaomi Civi 1S / 2 / 3
Xiaomi Pad 6 / 6 Pro
Redmi Note 11R / 11T Pro / 11T Pro+
Redmi Note 12 / 12 Pro / 12 Pro+ / 12 Pro Speed / 12 S / 12 Turbo
Redmi Note Discovery
Redmi K40S
Redmi K50 / K50 Pro / K50 Gaming / K50i / K50 Ultra
Redmi K60 / K60E / K60 Pro
POCO C51, C55
POCO X4 5G / X4 GT
POCO X5 / X5 Pro
POCO F4 / F4 GT
POCO F5 / F5 Pro
POCO M4 / M5
أجهزة وان بلس المؤهلة لتحديث Android 14
تتمتع شركة وان بلس بتاريخ قوي في المشاركة النشطة في برامج Android Beta من جوجل، بدءًا من Android 9، وهذا العام ليس استثناءً، أصدرت شركة تصنيع الهواتف الصينية للتو إعلانًا مثيرا مفاده أن نظام OxygenOS 14 المستند إلى نظام التشغيل Android 14 سيكون متاحًا في جميع أنحاء العالم في 25 سبتمبر الجاري، على هذه الهواتف:
OnePlus 11 / 11R
OnePlus 10T / 10 Pro / 10R
OnePlus 9 / 9 Pro / 9RT
OnePlus Nord 2T
OnePlus Nord CE 2 Lite
OnePlus Nord N300 5G
OnePlus Ace 2 / Ace Pro / Ace / Ace Racing
هواتف آسوس المؤهلة لتحديث Android 14
توفر آسوس عادةً تحديثين رئيسيين لنظام أندرويد لأجهزتها، مما يعني أن جميع هواتف آسوس الذكية التي تم إصدارها العام الماضي وهذا العام ستتلقى تحديث Android 14، من بينها الإصدارات التالية:
ASUS ROG Phone 7 / 7 Ultimate
ASUS ROG Phone 6 / 6 Pro / 6D / 6D Ultimate
ASUS Zenfone 9
ASUS Zenfone 10
أجهزة فيفو المؤهلة لتحديث Android 14
تشارك كلا العلامتين التجاريتين Vivo وiQOO بنشاط في برنامج Android 14 Beta هذا العام، وستحصل الهواتف التالية على تحديث Android 14:
X90 / X90 Pro
X100
X80 / X80 Pro
X70 Pro / X70 Pro+
Y35
Y53s
Y75
Y75 5G
V25 / V25 Pro
V23 / V23e 5G / V23 Pro
T1 / T1 Pro / T1x
iQOO 11 / Pro
iQOO 9 / 9 Pro / 9T / 9 SE
iQOO 8 / 8 Pro / Neo 8
iQOO 7 / Neo 7 / Neo 7 Pro
iQOO Z7 / Z7x / Z7s
iQOO Neo 6
iQOO Z6 / Z6 Pro / Z6 Lite
هواتف أوبو المؤهلة لتحديث Android 14
قامت شركة أوبو OPPO بإجراء تغيير كبير في سياسة التحديث الخاصة بها، حيث أصبحت تقدم أربع سنوات رائعة من تحديثات البرامج الرئيسية، لذا من المترقب أن تحصل الهواتف التالية على تحديث Android 14:
Find N2 / N2 Flip
Find X5 / X5 Pro
Reno 9 / 9 Pro / 9 Pro+
Reno 8 / 8 Pro
Reno 7 / 7 Pro
Reno 6 / 6 Pro
Reno 8T / 8T 5G
A1 / A1x
K10 Series
A56s
A58 5G
A78
A96
F23 Series
F21 Series
F19 Series
هواتف ريلمي المؤهلة لتحديث Android 14
فيما يلي قائمة بالأجهزة التي من المتوقع أن تتلقى تحديث Realme UI 5.0 المبني على Android 14 من ريلمي:
Realme GT Neo 5 / GT Neo 5 SE
Realme GT3 / GT Neo 3 / GT Neo 3T
Realme GT2 / GT2 Pro / GT2 Explorer Master / GT Neo 2T
Realme GT 5G
Realme 10 / 10S / 10 5G / 10 Pro / 10 Pro+ / 10T
Realme 9 / 9 Pro / 9 Pro+
Realme C33 2023 / C33 / C55 / C30s
Realme V20 / V23 / V23i / V25
Realme Q5 / Q5 Pro / Q5i
Realme Narzo N55 / 50 5G / 50 Pro 5G
أجهزة موتورولا المؤهلة لتحديث Android 14
Motorola Razr 40 / Razr 40 Ultra
Motorola Razr 2022
Moto G13 / G14 / G23 / G53 / G73
Motorola G Stylus 5G
Motorola G Power 5G
Motorola Edge 40 / 40 Pro
Motorola Edge 30 / 30 Pro / 30 Ultra / 30 Neo / 30 Fusion
Motorola Edge
Motorola Defy 2