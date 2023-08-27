بدون ضبط المصنع .. إزاي تفتح نمط قفل أندرويد في ثانية

أصبحت الهواتف الذكية في الوقت الحاضر، أكثر من مجرد أجهزة مدمجة مصممة للاتصال أو الدردشة مع الآخرين، فهي أجهزة كمبيوتر محمولة، وفي الوقت نفسه، يحمل الهاتف الذكي معظم البيانات الحساسة للأشخاص، حيث يمكن تخزين بطاقة الهوية والبطاقات الائتمانية بالإضافة إلى الصور المهمة والبيانات الحساسة الأخرى.

وبما أن هذه الأجهزة مهمة في حياتنا، فإننا بحاجة إلى الحفاظ عليها آمنة، يوفر كل من هواتف أندرويد وآيفون طرقا متعددة لتأمين بياناتك من خلال شاشة قفل آمنة، ويحتوي هاتف أندرويد على خيارات أمان متعددة من بينها كلمات المرور وحتى الأنماط، وهي طرق قوية للحفاظ على بياناتك محمية من الأفراد الآخرين.

ولكن ماذا سيحدث إذا فقدت كلمة المرور الخاصة بهاتفك أو نسيتها، فقد تصبح طبقة الأمان هذه بمثابة حاجز كبير بينك وبين بياناتك، لذلك في هذه المقالة سنوضح لك كيفية فتح قفل نمط أندرويد في حالة نسيان النمط.

كيفية فتح نمط قفل هواتف أندرويد دون إعادة ضبط المصنع

إذا نسيت نمط إلغاء القفل على جهاز أندرويد الخاص بك، هناك عدة طرق لاستعادة الوصول إلى بياناتك، ولكنها تأتي مع بعض القيود والشروط، لذا، سيتعين عليك اختيار الخيار الذي يناسب احتياجاتك بشكل أفضل، إليك الطريقة الأولى:

1. قم بتنزيل وتثبيت برنامج يسمي Tenorshare Android Unlocker على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، وقم بتوصيل هاتف أندرويد الخاص بك بالكمبيوتر باستخدام كابل USB.

2. اختر "إزالة قفل الشاشة"، ثم اضغط على خيار "ابدأ" للانتقال إلى متابعة إزالة كلمة المرور، ثم انقر فوق زر "موافق" للتأكيد.

3. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة للسماح لهاتفك بالدخول في وضع الاسترداد وإعادة تشغيل النظام، بهذه الطريقة ستتجاوز قفل النمط باستخدام البرنامج لنظام أندرويد دون الحاجة إلى إعادة ضبط المصنع.

كيفية فتح نمط قفل هواتف سامسونج

إذا كان هاتف أندرويد الخاص بك من شركة سامسونج وقمت بربطه بحساب Samsung، فيمكنك استخدام Find My Mobile لفتحه، تسمح هذه الميزة بفتح قفل الجهاز عن بعد بدون رقم التعريف الشخصي (PIN) وبيانات اعتماد حساب سامسونج فقط، إليك الطريقة:

1. افتح 'findmymobile.samsung.com" على متصفح الكمبيوتر لديك وقم بتسجيل الدخول إلى حساب سامسونج الخاص بك.

2. حدد خيار "قفل شاشتي" من اللوحة اليسرى، انقر فوق "Unlock"، وعندما يُطلب منك ذلك، اضغط على "Unlock" مرة أخرى.

3. أدخل كلمة مرور سامسونج الخاصة بك، وستتم إزالة نمط شاشة القفل الخاص بك.