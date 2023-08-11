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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

كيف تحمي هاتفك من البرامج الضارة؟.. علامات مهمة تدل على اختراق أندرويد

علامات تدل على تثبيت
علامات تدل على تثبيت تطبيق ضار على هاتفك

حذر فريق الأمن السيبراني في شركة Cyfirma من تطبيق شديد الخطورة يستهدف مستخدمي أندرويد ويسرق جميع البيانات الخاصة بحسابات واتساب وفيسبوك، ويتنكر هذه التطبيق الخبيث في شكل خدمة مراسلة تسمى SafeChat.

ورغم  الإجراءات الصارمة التي تتبعها شركة جوجل لإبعاد البرامج الضارة عن منصة تطبيقات أندرويد لا تكفي، حيث يجد الهاكرز دائما طريقا لإخفاء البرمجيات الخبيثة داخل تطبيقات تبدو شرعية إلى حد ما أو تقوم بوظيفة مهمة يبحث عنها المستخدمون، وذلك من أجل اختراق الهواتف الذكية عن طريق البرمجيات والتطبيقات الخبيثة تلك، والتي تساعدهم في الوصول إلى العديد من بيانات الهاتف والبيانات الشخصية للمستخدم.

 

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كيف تكتشف التطبيقات الضارة قبل تثبيتها على هاتفك

تساعدك تطبيقات مكافحة الفيروسات الشهيرة على اكتشاف البرامج الضارة على هاتفك والتى تشكل تهديدا على خصوصيتك، ولكن يحدث ذلك عند تنزيل أي برنامج على جهازك، لذا لابد من أن تعرف كيف تكتشف التطبيقات الضارة قبل تثبيتها على هاتفك.

يمكنك أن تكتشف التطبيقات الضارة بمجرد التحقق من الأذونات التى يطلبها عند تثبيته على هاتفك، حيث تعتبر أذونات التطبيق طريقة سهلة لمعرفة إذا كان التطبيق آمنا أم لا قبل تثبيته، ويمكنك ذلك من خلال التحقق من أذونات التطبيق على متاجر تطبيقات أندرويد المختلفة قبل تنزيلها إلى جهازك.

وللتحقق من أذونات التطبيقات عبر متجر جوجل بلاي، اذهب إلى صفحة معلومات تطبيق أندرويد الجديد الذي ترغب في تنزيله> ثم مرر لأسفل الصفحة واضغط على خيار الأذونات أو Permissions> اضغط على خيار عرض التفاصيل View details> وستظهر لك قائمة بالأذونات التى يطلبها التطبيق عند تثبيته.

قم بمراجعة جميع أذونات التطبيق والتأكد من أنها أذونات منطقية تلائم طبيعة عمل التطبيق الذي تنوى تنزيله، وإذا وجدت شيئا غير طبيعيا وأن يطلب التطبيق الحصول أذونات غير مرتبطة بوظائفه، حيث إنه ليس من المنطقي أن يطلب تطبيق الطقس الوصول إلى جهات اتصالك أو تطبيقي الكاميرا والميكروفون، وإذا وجدت أن هناك بعض الأذونات غير متربطة بوظيفة التطبيق الأصلية فلا تقم بتثبيته على هاتفك.

علامات تدل على تثبيت تطبيق ضار على هاتفك

إذا وجدت إحدي العلامات التالية على جهازك قد يكون هناك تطبيق ضار أو برمجيات خبيثة مثبتة على هاتفك، وهي كالتالي:

- ظهور مفاجيء لتطبيق جديد لم تقم بتثبيته بنفسك.
- إرسال رسائل قصيرة SMS وبريد إلكتروني غير مقصودة.
- إعادة توجيك لموقع الويب أو صفحة ما لتنزيل تطبيق.
- ظهور إعلانات غير مرغوب بها دون سبب على شاشة هاتفك.
- نفاذ باقة الإنترنت قبل الميعاد المحدد لها.
- ارتفاع درجة حرارة الهاتف بشكل غير مبرر حتي عند استخدامه يدل بشكل كبير على اختراق هاتفك.
- نفاذ بطارية الهاتف بشكل سريع خاصة بعد تثبيت تطبيق جديد.

كيف تحمي هاتفك من البرامج الضارة

من أهم الخطوات التي يجب إتباعها لحماية هاتفك من الاختراق، ما يلي:


- تجنب الضغط على أي من الروابط من مصادر غير معروفة سواء على تطبيق واتساب أو المرفقة بالرسائل النصية القصيرة SMS أو رسائل البريد الإلكتروني.
- تجنب تثبيت التطبيقات من خارج المتجر الرسمي جوجل بلاي، فأن تثبيت التطبيقات مجهولة المصدر هو السبب الرئيسي الذي يترتب عليه تعريض جهازك للاختراق.

- تأكد من تحديث نظام هاتفك باستمرار، حيث دائما ما تأتي هذه التحديثات مع إصلاحات أمنية للثغرات الموجودة بالنظام.

- إغلاق التطبيقات المهمة بكلمة سر تختلف عن الخاص بالهاتف.

- قم بتحميل تطبيق Antivirus لمقاومة الفيروسات.
- تجنب استخدام الواي فاي العام وفي الشوارع حتي لا يتعرض هاتفك للاختراق.

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