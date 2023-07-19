يجهلها الملايين.. أكواد مخفية في أندرويد تسهل فتح إعدادات هاتفك السرية

يعد أندرويد Android، هو نظام تشغيل قوي مع مجموعة واسعة من الإعدادات التي يمكن تخصيصها لتناسب احتياجاتك، ومع ذلك، ليس من السهل العثور على كل هذه الإعدادات، وفي هذه المقالة سنوضح لك بعض إعدادات أندرويد المخفية على هاتفك.

رموز سرية في أندرويد تسهل عليك تمكين هذه الإعدادات

وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، الرموز السرية هي طريقة سريعة وسهلة للوصول إلى إعدادات أندرويد المخفية، ولاستخدام رمز سري، ما عليك سوى فتح تطبيق الهاتف وطلب الرمز. على سبيل المثال، لعرض رقم التعريف الدولى IMEI الخاص بهاتفك، ما عليك سوي طلب الرمز * # 06 # على لوحة مفاتيح هاتفك.

فيما يلي قائمة ببعض أكثر الرموز السرية على أندرويد:

- يعرض الرمز ## 2663 ## معلومات حول إصدار شاشة هاتفك.

- يعرض الرمز ## 44336 ## تاريخ صنع هاتفك.

- يساعدك الرمز ## 3264 ## على معرفة إصدار ذاكرة الوصول العشوائي.

- يظهر الكود ## 232337 # * # عنوان جهاز Bluetooth.

- * # 06 # يعرض رقم التعريف الدولى IMEI الخاص بهاتفك.

- يعرض الرمز ## 232338 ## عنوان MAC لشبكة الواي فاي Wi-Fi.

- يعرض الرمز ## 49862650468 ## * معلومات حول البرامج الثابتة لهاتفك.

- يكشف الرمز ## 34971539 ## معلومات حول البرنامج الثابت لكاميرا الهاتف.

- يعرض الرمز ## 1234 ## يعرض معلومات حول البرامج الثابتة لهاتفك، بما في ذلك إصدار برنامج المساعد الرقمي الشخصي.

- يعرض الرمز * # 03 # الرقم التسلسلي لذاكرة فلاش NAND.

- يساعدك الرمز ## 7594 ## على تغيير سلوك زر الطاقة.

- يدخلك الرمز ## 197328640 ## إلى وضع الخدمة لاختبار إعدادات الهاتف وتغييرها.

- يمكنك الرمز 3001 # 12345 # من الوصول إلى الوضع الميداني وعرض المعلومات حول الشبكات المحلية والأبراج الخلوية.

- يعرض لك الرمز # 3282727336 * # معلومات حول تخزين البيانات واستهلاكها.

- يعرض الرمز ## 4636 ## معلومات حول البطارية وحالة WLAN وإحصائيات الاستخدام.

- يكشف لك الرمز ## 225 ## بيانات التقويم المخزنة على هاتفك.

- يعرض الرمز * # 2263 # اختيار نطاق الترددات اللاسلكية.

- يدخلك الرمز # 0 # إلى الوضع التجريبي (متاح فقط في بعض الأجهزة).

- يساعدك الرمز ## 1472365 ## على إجراء اختبار GPS.

- يساعدك الرمز ## 2664 ## على اختبار شاشة اللمس.

- يمكنك الرمز ## 526 ## من إجراء اختبار لشبكة WLAN.

- يساعدك الرمز ## 232331 ## على تجربة تقنية البلوتوث.

- يساعدك الرمز ## 7262626 ## على إجراء اختبار ميداني.

- يساعدك الرمز ## 0842 ## على إجراء اختبار الاهتزاز والإضاءة الخلفية.

- يمكنك الرمز ## 0588 ## من إجراء اختبار مستشعر القرب.

- يمكنك الرمز ## 0673 ## أو ## 0289 ## على إجراء اختبارات الصوت واللحن.

- يساعدك الرمز # 0782 * # على إجراء اختبار على مدار الساعة في الوقت الفعلي.

- يمكنك الرمز ## 426 ## من تشغيل تشخيصات خدمات Google Play.

- يساعدك الرمز * # 0589 # على اختبار مستشعر الضوء.

- يمكنك الرمز * # 0228 # من التحقق من حالة البطارية وتفاصيلها.